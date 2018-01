Jornada de desigualtat en Pelayo

L´equip de Puchol II s´ha classificat per a la final d´escala i corda tot que encara té una partida per jugar.

L´equip de Puchol II s´ha classificat per a la final d´escala i corda tot que encara té una partida per jugar. VAL NET

En el trinquet de Pelayo es van congregar ahir dotze dels millors professionals de la pilota valenciana però tot i l´excel·lència del cartell no es va presenciar l´espectacle que caldria a tanta qualitat. I és que les dues partides de la segona jornada del Trofeu Fundació José Luis López es van decidir per la via ràpida a causa de la gran superioritat dels vencedors.

La sessió va començar amb el torneig de la disciplina de raspall. Sergio, Brisca i Tonet IV es van imposar a Moltó, Sanchis i Roberto pel resultat de 25-5. Este desenllaç converteix en finalistes als vencedors i elimina als derrotats.

L'inici de la partida va ser l´esperat, amb els dos equips intercanviant colps i bones jugades. La iniciativa era del trio de Sergio, perquè pegava primer ja que va començar des del dau. Però Moltó i els seus companys es defenien a l´espera d´una ocasió per a passar a l´atac. Finalment el joc va ser per als ara ja finalistes en el segon val.

A partir d´ací la partida es va fer cada vegada més blava, que era el color amb el qual vestiren els vencedors. Llevant d´algunes accions puntuals Sergio va estar d´allò més còmode perquè la gran majoria de les accions les executava per dalt, que és per on les fa més mal. Això propiciava segones jugades que els seus companys aprofitaven per a acabar, sobretot Tonet IV.

En defensa, el gran destacat va ser Brisca. El d´Oliva es va plantar al mig del trinquet on va fixar una tanca que els contraris no pogueren superar.

El trio derrotat va cometre els pecats de la primera partida: li va faltar determinació i definició. Va ser cosa de les tres línies, que han passat per esta edició del trofeu amb discreció.

Després del generós berenar perquè la confrontació a raspall s´havia acabat molt més prompte de l´esperat, el públic confiava que els pilotaris de pantaló llarg tancarien la vesprada d´acord a l´entitat dels equips configurats. Però tampoc. Puchol II, Raúl i Carlos es van imposar a Soro III, Félix i Tomàs II per 60-25. La incredulitat s´apoderava del respectable, que va ambientar i molt les grades i l´escala de la Catedral.

Puchol II es va tornar a aliar amb la tela del trinquet, on sembla que ha fixat una diana perquè sempre troba el lloc on la vaqueta caurà morta i pesant una tona. I amb ell, Raúl i Carlos apareixien per igual per a parar pilotes o afusellar.

L´equip derrotat no va poder agafar la iniciativa en cap moment. Quasi sempre jugaven a defensar i en poques ocasions podien fer ús de la força que caracteritza als tres pilotaris. Res a veure amb el dia del seu debut, en el qual sí que demostraren la seua condició de referents en les seues respectives posicions. Tot i això encara continuen vius.



Una final anticipada i un duel decisiu

La fase classificatòria en les dues modalitats conclourà demà en el mateix trinquet de Pelayo. En el torneig a raspall mesuraran les seues forces els equips que estaran en la final del dia 13, Ian, Coeter II i Seve així com Sergio, Brisca i Tonet IV. En el d´escala i corda Puchol II, Raúl i Carlos tindran en la contra a Pere Roc II, Javi i Nacho, que estan obligats a guanyar.

Per a Sergio, la partida contra Ian i els seus companys «serà una bona oportunitat per a provar coses, sobretot amb el traure. Estic convençut que esta partida i la final seran totalment diferents», comenta el pilotari.

Pel que a l´envit per dalt corda, Puchol II i els seus companys jugaran amb la tranquil·litat de saber que estaran la partida definitiva del dissabte següent, dret adquirit pel coeficient de +20 que acumulen en l´actualitat.

Per la seua banda, Pere Roc II, Javi i Nacho tenen la classificació en les seues mans però han de guanyar i evitar que els seus rivals arriben al joc 50, la qual cosa implicaria el repartiment de punts. El trio liderat pel de Benidorm té en estos moments -15 per la derrota per 60-45 contra Soro III. Al campió individual solament li queda esperar.