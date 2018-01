Complet cap de setmana a ´El Zurdo´

El trinquet ´El Zurdo´ de Bellreguard anuncia un cap de setmana complet, amb la tradicional partida gran de dissabte, però amb un diumenge carregat de sorpreses, com una partida d´escala i corda com a prèvia a l´encontre de raspall on es produirà l´esperada tornada de Marrahí.

Esta mateixa vesprada, la partida gran de dissabte estarà protagonitzada per Moltó. El de Barxeta, dues vegades campió individual i actual subcampió, juga en parella amb Canari de Xeraco per a enfrontar-se al trio de Pablo, Sanchis i Raúl.

La gran novetat vindrà en la vesprada de diumenge. La família Peris ha preparat un cartell de luxe. Obrirà la vesprada una partida per dalt corda on està anunciat l´actual campió individual, Soro III. El pilotari de Massamagrell formarà en parella, amb la companyia de Tomàs II, per a mesurar-se al trio format per Giner, Pere i Monrabal. Un autèntic regal de Reis abans d´una de les reaparicions més esperades en la modalitat de raspall.

Al finalitzar la partida d´escala i corda, botarà a les lloses de Bellreguard u dels pilotaris més carismàtics entre l´afició. Torna Julio Marrahí després d´un mes sense poder jugar per culpa d´una osteopatia de pubis. Pilotari i aficionats confien que, per fi, les lesions comencen a respectar-li. Pràcticament des que va guanyar el campionat Individual l'any 2014 no ha tingut la continuïtat desitjada per culpa de les contínues i diferents molèsties físiques que ha tingut.

D´esta manera Marrahí formarà parella amb Lorja per a enfrontar-se a Punxa i Gabi. També Punxa fa poques setmanes que va tornar a l'activitat després d´un any allunyat dels trinquets per altra lesió.