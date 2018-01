L´últim regal dels Reis s´obri a Pelayo

Dijous els aficionats es quedaren amb ganes de més pilota. Desig complit. El trinquet de Pelayo anuncia esta vesprada la tercera jornada del trofeu Fundació José Luis López. La ´catedral´, en el dia més màgic de l´any, tornarà a omplir-se de bona pilota professional i els aficionats podran assaborir dues partides que s´esperen com autèntics regals de Reis.

Així ho viuran també els protagonistes de la primera partida de la vesprada, la de raspall. Els dos equips que hui s´anuncien també es veuran les cares en la gran final del trofeu. Per tant, esta vesprada sense la pressió que suposa la necessitat de guanyar per a jugar la final, els sis protagonistes soltaran tots els seus braços amb l´objectiu de gaudir i fer gaudir. Ian, Coeter II i Seve enfront Sergio, Brisca i Tonet IV. Els sis estan cridats a demostrar que a la ´catedral´ de l´escala i corda també es pot veure una gran partida de raspall.

De fet als dos restos, Ian i Sergio, vénen de fer un autèntic recital en les partides prèvies. L'actual campió individual està travessant per una ratxa de victòries demostrant la seua condició de número u. Per la seua part, Sergio és tot sacrifici, humilitat i treball. Quasi sense fer soroll, però el pilotari de Genovés sempre està en totes les grans cites.

Els dos restos tenen a mitgers i punters de fiabilitat, on destaca principalment una de les grans llegendes del raspall en les últimes dècades, Coeter II, l´únic mitger que s´ha proclamat campió individual de la modalitat. Hui dissabte també és una gran ocasió per a tots aquells que desitgen conèixer o saludar al gran mestre de Simat de la Valldigna. Si la modalitat de raspall ja coneix als seus finalistes, a l´escala i corda encara queda per conèixer a un finalista. Esta vesprada Pere Roc II, Javi i Nacho s´ho juguen davant els de Puchol II.

Puchol II, Raúl i Carlos ja estan classificats per a jugar la gran final després de la seua contundent victòria davant el trio format per Soro III, Félix i Tomás II per 60 a 25.

Els de Pere Roc II van caure davant els de Soro III per 60 a 45 en la primera jornada del trofeu. D´esta manera, per a estar en la final, el trio de Pere Roc II està obligat a guanyar esta mateixa vesprada i fer-ho amb contundència. És l´única manera per a fer valdre els jocs a favor i en contra.