Pablo de Borriol serà operat el 17 de gener a Barcelona

A Pablo de Borriol ja li han donat data i lloc per a ser intervingut de les seues molèsties al muscle dret. Serà el pròxim 17 de gener a l´hospital de Barcelona. La intervenció estarà realitzada per l´equip del doctor Josep Tuneu.

El seu pas pel quiròfan s´ha vist necessari després d´un període de temps on les molèsties jugant no remetien, sobretot quan li entrava a la pilota per dalt Finalment una ressonància va confirmar que tenia tocat l'os anomenat acròmion i això li provocava que li fregara al tendó, produint-se així les molèsties que li impedien jugar amb normalitat.

L´operació era l´única eixida si Pablo volia continuar jugant a pilota. Serà la seua primera intervenció quirúrgica, però el pilotari de Borriol està tranquil, sobretot, després dels ànims que li han donat altres companys que també han passat per situacions molt paregudes.

Pablo espera tornar a poder vestir-se de blanc en sis o set mesos, per a principis d´estiu.