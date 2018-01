El moment dolç de Puchol II

A Puchol II no li han pesat els torrons al llarg d´estes últimes setmanes de Nadal. Tot el contrari. El pilotari de Vinalesa s´ha convertit en el jugador més destacat després de brillar en dos dels tres campionats més importants d´esta 'mini' temporada de cap d´any. Travessa un moment dolç.

Tot va començar el 12 de desembre amb la primera semifinal del trofeu Mestres. Puchol II venia del seu ´tour´ de One Wall per Nova York. Semblava que l´aventura americana li anava a passar factura en la primera semifinal del trofeu Mestres, però res més lluny de la realitat. En eixa primera partida del ´Mestres´ disputada al trinquet de Pelayo va patir de valent, però al remat va guanyar, amb remuntada inclosa, a un trio encapçalat per Pere Roc II.

Ja en la final del trofeu Mestres, a Puchol II, qui jugava en parella amb Pere, li va tocar lidiar davant altre potent trio, el format per Genovés II, Javi i Tomás II. Altra partida disputada, competida i resolta a favor de la parella i amb tot un recital per part de Puchol II.

Després de guanyar el trofeu Mestres amb Pere com a mitger, els dos tornaren a anunciar-se junts a altre dels grans trofeus de Nadal, el Memorial Vicent Pérez Devesa de Benidorm. Al trinquet de la Marina Baixa van tocar os. En la semifinal van caure davant Pere Roc II i Santi, dos pilotaris que a Benidorm juguen a 'casa'.

Sense pràcticament temps per a recuperar-se del colp rebut a Benidorm, va vindre la segona edició del trofeu Fundació José Luis López. Puchol II tornava al seu terreny, al seu trinquet, on domina cada llosa, cada pam de muralla. On controla, fins i tot, l´efecte que fa la pilota quan pega a la tela de la muralla lateral. A Pelayo ho té tot matemàticament estudiat.

Puchol II, formant equip amb Raúl i Carlos, encarava el trofeu Fundació amb una primera partida que semblava, com a mínim, molt complicada de superar, davant un trio molt potent com el format per l´actual campió individual, Soro III, el mitger campió de lliga, Félix, i el punter segurament més decisiu hui en dia, Tomás II. La victòria va caure a favor del trio de Puchol II per 60 a 25.

La segona cita per al trio de Puchol II al trofeu Fundació va ser el dia de Reis. Ja estaven classificats per a jugar la final, però no van especular amb el marcador i van fer altre gran recital, esta vegada davant altre trio enorme com el de Pere Roc II, Javi i Nacho.

En el trofeu Fundació, Puchol II s´ha trobat amb un recuperat i il·lusionat Raúl de Godelleta i a un sempre efectiu Carlos de Genovés.

Dissabte són les finals del trofeu Fundació José Luis López. Puchol II, Raúl i Carlos tornaran a creuar-se davant Soro III, Félix i Tomás II en la final d´escala i corda. Abans es jugarà la final de raspall amb Ian, Coeter II i Seve enfront Sergio, Brisca i Tonet IV.