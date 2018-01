Moltó medita penjar els guants

Seria una catàstrofe perquè la pilota necessita les figures, més encara si són un exemple de dedicació i professionalitat, un mirall per als més menuts. Però una de les més rellevants, el gran dominador del raspall en els últims anys, Moltó, està contemplant la possibilitat de retirar-se.

El de Barxeta assegura que ha deixat de trobar-se a gust jugant i que això afecta el seu rendiment. Sense anar més lluny, el passat dissabte va haver d´escoltar alguns xiulits a Bellreguard. Ell té clar que és un problema psicològic. "Estic entrenant molt, físicament em trobe perfecte i em prepare com sempre o més però el cap no em funciona. No sé què em passa. Sempre he gaudit jugant a pilota però fa temps que no ho faig", explica.

Esta complicada situació va començar poc després de la temporada estival i que va anar a més amb l´arribada de l´Individual. "Sempre he afrontat el mà a mà amb il·lusió i ficant-me la pressió de guanyar però en este últim no em vaig trobar còmode ni quan me´l vaig preparar ni en cap partida. Contra Guadi vaig guanyar fàcil però sense tenir bones sensacions i contra Marrahí i Ian ja no estava bé. I des d'aleshores continue igual", diu.

I com que no troba millora, ha arribat al punt de fixar-se un termini, del qual ja ha esgotat un mes. "En desembre vaig decidir que no aguantaré d´esta manera més de tres mesos. Si a finals de febrer no he tornat al meu lloc, tinc decidit deixar de jugar, abandonar el món professional", afirma.

Poques, molt poques, eren les persones que estaven assabentades del seu pensament. Naturalment ho sabien en sa casa, que és on troba el suport més gran. "M´estan ajudant a buscar solucions perquè em veuen patir. Ma mare i mon tio són qui més esperança tenen. Respecten la meua decisió però es resisteixen a pensar que m'ho deixe d'esta manera», diu. Moltó ha accelerat la màquina en la recerca de la solució, que ha de vindre de la mà dels millors psicòlegs esportius. «Ficaré tot de la meua part per a tornar a ser jo però tinc clar que no vaig a arrossegar-me pel trinquet. Per respecte als aficionats no vull fer molt llarga esta situació", apunta.

La Lliga, que no tardarà a començar, ha de ser el bàlsam curatiu. "Sí que és cert que l'any passat em va passar una cosa semblant abans de començar la Lliga i el campionat em va servir per a recuperar la motivació i la meua millor versió. Però és que ara em ve la pilota i em pareix un bou", conclou.

Fent públic el seu problema Moltó no vol generar compassió. Simplement s´ha sincerat. Però ara és el moment que l´afició torne a demostrar la seua generositat i cavallerositat. Una bona manera és canviar els xiulits per aplaudiments.