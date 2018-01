Puchol II és baixa a Massamagrell

El triquet de Massamagrell anava a oferir esta vesprada un aperitiu de la final d´escala i corda del Trofeu Fundació José Luis López, que el dissabte enfrontarà a Soro III, Félix i Tomàs II contra Puchol II, Raúl i Carlos en el trinquet de Pelayo. Però l´escaleter de Vinalesa ha demanat descansar per unes molèsties musculars.

Tot i la sensible absència de Puchol II el cartell continua sent de fira perquè el seu lloc l´ocuparà Genovés II. A més es manté la presència d´altres tres finalistes del trofeu, cas de Soro III i Félix, que hui juguen en parella, així com Carlos, que forma amb el seu cunyat i amb Javi al mig.

Tornant a la jornada del dissabte en la catedral, que és la més destacada de la setmana en curs, la sessió començarà amb la final de la modalitat de raspall que enfrontarà a Ian, Coeter II i Seve contra Sergio, Brisca i Tonet IV.

Els sis protagonistes prepararan la final entre hui i el dijous. Esta vesprada, Brisca i Tonet IV juguen a Oliva, ara com a rivals. Per la seua banda, Ian i Sergio mesuraran les seues forces demà a Guadassuar, on també estarà Seve. I Coeter II està anunciat el dijous a Bellreguard on Tonet IV també serà de la partida.