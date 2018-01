La psicologia de l´esport ix en ajuda de Moltó

La psicologia de l´esport ha de ser la solució a la situació de Moltó, que tal com assenyalava ahir a este diari, s´ha plantejat la possibilitat de la retirada. El pilotari ja està treballant este aspecte i per ell no quedarà. Un altre punt perquè els aficionats siguen optimistes són les valoracions dels professionals, que també confien en la recuperació.

Superdeporte s´ha posat en contacte amb dues autoritats de la matèria, Octavio Alvárez, psicòleg, doctor en psicologia i professor de psicologia de l'esport en la Universitat de València, així com David Llopis, psicòleg de l'esport i director del Màster en Psicologia i ´Coaching´ de l'Esport de Florida Universitària. Ambdós parlen des de la prudència que els obliga el fet de no conéixer el cas en profunditat però coincideixen a assenyalar que el de Barxeta pot tornar a ser el que era. Tot i que Moltó assegura no haver perdut la motivació, els experts apunten que la solució pot estar precisament en este aspecte. «Este tipus de situacions solen tindre l'arrel en la motivació, però entesa d'una manera diferent de l´habitual perquè el que generalment es coneix com a motivació és solament una fulla de totes les que hi ha en un arbre», comenta Álvarez.

Si veritablement estiguera ací el problema, una bona manera de començar amb el jugador seria «treballar els fonaments i tal vegada en el seu cas caldria treballar millor la seua orientació motivacional. Eixe podria ser el principi però poden haver-hi més coses, variables psicològiques més concretes que poden ajudar a generar el canvi que està buscant», afegeix Octavio Álvarez.

Sabedor de les declaracions del pilotari en les quals assenyalava que havia deixat de gaudir jugant, David Llopis apunta que «una explicació que se sol trobar és que la satisfacció per competir ha sigut substituïda per la satisfacció que produeix guanyar. I si no es guanya, tenim un problema», explica.

I altra vegada apareix la motivació com a possible solució però de nou amb una amplitud que solament és considerada pels experts. A partir d´ací s´obrin altres camins com «desenvolupar orientacions cap al rendiment o la importància de l´auto diàleg. I conéixer les creences que un esportista té sobre el seu acompliment és important. Quan estes no l'ajuden i són errònies cal canviar-les», diu Llopis.

Però estes possibilitats no poden ser confirmades sense el tracte directe. És per això que la primera recomanació per a Moltó és que «es pose en contacte amb un psicòleg adequat, amb el qual tinga afinitat i s'arribe a entendre bé. I que es lleve del cap fixar-se un termini concret per a recuperar el seu nivell perquè això no li fa cap bé», diu Álvarez.

Superdeporte també ha volgut saber l'opinió d´una de les persones que millor coneix a Moltó, Antonio Astorgano, abans preparador físic de Val Net i des de ga mesos treballant per al futbol xinés. «A Moltó li sobra qualitat i amor a la pilota per a resoldre este problema. Una persona que aconsegueix estar tant temps al més alt nivell competint i guanyant està preparada per a superar moments de crisis però se li ha d'ajudar a revertir esta situació».