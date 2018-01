La prevenció fa efecte en Puchol

Puchol II arribarà el dissabte en plenitud a la final d´escala i corda del Trofeu José Luis López. I és que el treball de recuperació del muscle està transcorrent d´acord a les previsions. «No és una molèstia de la qual ja calga preocupar-se excessivament perquè no és greu però s'ha d'anar amb precaució perquè no hi vaja a més», explica el pilotari.

El problema s´ha quedat reduït a una sobrecàrrega però calia anar amb precaució tenint en compte que la zona afectada és el muscle del qual va ser operat. És per això que es va optar per la prevenció, que implicava no jugar el dimarts a Massamagrell contra dos dels seus rivals de la final, Soro III i Félix. «Jugar suposava un risc perquè la partida del dissabte va ser prou dura i va generar la sobrecàrrega. El millor era descansar», assenyala.

Descansar pel que fa a les seues aparicions en el trinquet. Però el pilotari no ha estat parat perquè no vol que s´escape el primer títol del 2018. «Hem fet un tractament de fisioteràpia que m'ha anat molt bé i a més he entrenat estos dies en el gimnàs per a enfortir el muscle. Solament quedaria entrenar en el trinquet i volem que siga este divendres», comenta.

Amb Raúl i Carlos com a companys, en la contra tindrà a Soro III, Félix i Tomàs II, als quals van superar amb autoritat en el triangular de la ronda classificatòria. «Férem una gran partida i això ens permet afrontar la final amb optimisme però ni molt menys ens podem confiar perquè es tracta d'un gran equip. De segur que faran alguna cosa perquè el desenvolupament siga totalment diferent del d´eixa partida».

El que faça el trio rival es sabrà el dissabte en el trinquet Pelayo. De Puchol II és segur que buscarà la tela, fer la pilota alta i molla perquè caiga morta. «És un recurs que utilitze prou perquè és efectiu però no és fàcil. Cal estar afinat perquè isca, ja que en cas contrari pots deixar-li la pilota bona al rival i enfront tindrem a tres ´cracks´», diu.

En concloure el Trofeu Fundació José Luis López, Puchol II posarà els cinc sentits en la pròxima Lliga, que començarà aviat. Encara no es coneixen els equips però és pràcticament segur que haurà de jugar en parella donada la seua condició de gran dominador de la modalitat per dalt corda.

La Lliga d´escala i corda transcorrerà pràcticament paral·lela a la de raspall. Esta ha de ser la competició amb la qual Moltó recupere la confiança. Puchol II creu que el de Barxeta tornarà a gaudir jugant. «La situació del pilotari no sempre és fàcil perquè de vegades et trobes a soles però no puc concebre que Moltó es deixe la pilota amb 25 anys i sent tant figura. S'ha d'envoltar de la gent que l´estima perquè l'ajuden a superar estos moments complicats, que de segur passaran», conclou.