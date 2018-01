Pelayo espera la resolució dels primers títols de l´any

Els actuals campions individuals, altres que ho han sigut en edicions anteriors, vencedors de les lligues, de les copes... En definitiva, dotze dels pilotaris més rellevants del raspall i l´escala i corda coincidiran demà en el trinquet Pelayo per a tancar el Trofeu José Luis López. Arriba el moment de resoldre els dos primers títols de l´any.

Les finals suposen una reedició de dues de les confrontacions dels triangulars de la fase classificatòria i en ambdues els equips vencedors es van imposar amb claredat. Esta dada tal vegada puga servir per a fer la postura inicial abans de començar a rodar. Però amb tanta qualitat en cada bàndol, designar a uns favorits pot ser massa aventurat.

La sessió començarà amb la final de la modalitat de raspall. Tenint en comptel desenllaç de la confrontació anterior (25-5), Sergio, Brisca i Tonet IV són els favorits.

El ben cert és que ho van fer perfectament contra Ian, Coeter II i Seve. El rest de Genovés està senzillament impressionant i des de fa uns mesos no para d´acumular exhibicions. A més, Pelayo li va de meravella. I amb ell, Brisca va demostrar que a hores d´ara és el més decisiu al mig. I a dos que estan en estat de gràcia es suma una punta que no perdona cap ocasió d´acabar el quinze. En este trofeu, el trio està sent l´equip amb majúscula.

Però també es va donar la situació que cap dels derrotats va oferir el seu nivell, bé perquè no van tenir el dia o perquè els d´enfront van evitar que entraren en joc. Res a veure amb l´actuació en el debut quan Ian va exercir de número u i Coeter II va delectar per la manera com amagava la pilota. Han mostrat les dues cares de la moneda però, per si alguna cosa es caracteritzen les figures, és perquè juguen més partides bones que roïnes.

En la final d´escala i corda, que es completarà a continuació, el trio que va guanyar la batalla psicològica va ser el de Puchol II, Raúl i Carlos. Ara s´ha de resoldre la guerra i Soro III, Félix i Tomàs II són mal de matar, per la qualitat que atresoren i perquè de segur sabran rectificar respecte al que no va eixir bé.

El folgat tanteig de 60-25 va tenir un nom propi, el de Puchol II, que durant la setmana en curs s´ha reservat per unes molèsties que sembla ja estan superades. El de Vinalesa porta dos recitals consecutius en el trofeu i a més fa jugar a un Raúl amb ganes de recuperar posicions en l´escalafó professional. Davant, Carlos sempre compleix. El soroll el fan els altres però la tranquil·litat que atorga el de Genovés als companys és màxima.

A Soro III, Félix i Tomàs II els va passar exactament el mateix que a Ian i companyia: van ser sorpresos per l´eficàcia rival i no saberen o pogueren reaccionar. Però atenció, es tracta del campió individual, del millor mitger segons el rànquing i del punter més ofensiu. Armes en tenen, falta que les utilitzen.