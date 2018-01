Demostració de poders a Pelayo

Demostració de poders ahir a Pelayo amb motiu de les finals de la segona edició del trofeu José Luis López. Així va ser en la final de raspall, amb superioritat manifesta del trio capitanejat per Sergio. També ho va ser a la final d´escala i corda, amb domini clar des del principi del trio capitanejat per Soro III. I ho va ser per part de l´afició, omplint de gom a gom un trinquet que continua sent tot un temple per als aficionats de sempre i que també s´ha convertit en tot punt de referència per a molts neòfits que han trobat en Pelayo un bon motiu d´encontre.



Final de raspall

La vesprada va començar amb la final de raspall. Com un llamp va eixir el trio blau. En poc més de vint minuts Sergio, Brisca i Tonet IV s´havien proclamat campions davant Ian, Coeter II i Seve. Victòria sabatera, 25 per cap.

Un resultat contundent, clar, però també merescut. Els blaus van dominar i tan sols van deixar fer tres quinzes a trio roig. Sergio va ser el millor de la final de raspall. La pilota li eixia amb facilitat de les mans i facilitava la resolució del quinze als seus companys.



Final d´escala i corda

Resultat més ajustat, 60-45, però partida dominada des del principi pel trio roig, amb un Soro III sensacional al llarg de tota la partida.

Soro III, Félix i Tomás II van eixir per totes des del primer moment. Tant que pràcticament van sentenciar la partida als tres primers jocs, amb un 30 per 15.

Els blaus estaven ´noquejats´ i ja quan el marcador reflectia un 50 per 25 va vindre una xicoteta reacció dels blaus que li va posar un punt d´emoció a la partida.

Sols va ser això, un poc d´emoció, perquè Soro III no estava disposat a donar més concessions als seus rivals. Havia fet una partida perfecta i ara tocava administrar l´avantatge. Des de dau els rojos mantenien les distàncies i aguantaven les espentes dels blaus.

Al remat, i després d´uns últims jocs viscuts amb incertesa i intensitat, la victòria va caure a favor de l´equip que millor ho havia fet al llarg de tota la vesprada.



Moltó vol recuperar les bones sensacions

Moltó va sorprendre propis i estranys quan a principis d´esta setmana va anunciar que estava meditant, fins i tot, deixar la pràctica momentània de la pilota. Unes declaracions que venien pels últims resultats negatius obtinguts, però, sobretot per les sensacions que el pilotari de Barxeta tenia últimament quan eixia a jugar als trinquets. Físicament està bé, però a vegades el cap juga a diferent ritme que les cames.

Des que va fer aquelles reflexions Moltó ha rebut infinitat de mostres d´afecte, de suport. Han fet efecte. Divendres, després de guanyar 25 per 5 a Piles, afirmava que estava prou més animat i tranquil.

Necessita recuperar sensacions, confiança, eixir a gaudir de la pilota. Els resultats ja vindran. La pilota i, concretament la modalitat de raspall, necessita referents com és ell. Per eixe motiu, els principals trinqueters continuen confiant en ell.

Esta mateixa vesprada Moltó s´anuncia a la ´catedral´ del raspall, ´El Zurdo´ de Bellreguard i dimarts també jugarà al trinquet nou d´Oliva, població ´bressol´ del raspall.

Als pròxims dies també es coneixeran els equips de la lliga i és impensable que un jugador com Moltó, actual campió, es quede fora.