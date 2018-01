Soro III presenta la seua candidatura per a la lliga

Pelayo, dissabte 17 hores. Conversa entre partides. La final de raspall ha sigut molt ràpida i ha concedit l´oportunitat del diàleg i la reflexió entre els aficionats. Entre els temes diversos, aquell que correspon a la pilota és parlar dels sis equips que enguany disputen la lliga professional. Els aficionats saben que tots els anys hi ha sorpreses, que parlar de favorits quan encara no ha començat la competició és un poc estèril, però opinar és entretingut, sa, vàlid, a més de ser condició sine qua non entre els humans i completament democràtic.

Així que, dins de les quinieles i els pronòstics que els aficionats es feien abans de la gran final d´escala i corda, destacava un equip per damunt de tots, la parella de Soro III i Santi. Malgrat jugar en inferioritat numèrica davant trios que semblen molt poderosos, com el de Pere Roc II i Genovés II, els aficionats assenyalen a la parella formada pel campió individual i el mitger de Finestrat.

També hi ha expectació per veure com respondrà el jove Francés. Els aficionats tenen ganes de veure al jove rest jugar la màxima competició. El de Petrer té un estil de joc que agrada als puristes, elegant, tècnic, depurat. Hi ha qui recorda la gran competició que va fer el passat estiu al trofeu de Massamagrell. Al ´Tío Pena´ va demostrar que estava preparat. A la lliga s´anuncia amb Javi i Bueno.

Per cert, tres blaus més enllà, en l´escala, estan els components de l´equip de Pilota 2.0. Semblen satisfets. Tres dels seus pilotaris, Puchol II, Marc i Bueno, jugaran la lliga professional. L´entrada del punter de Meliana també és un merescut premi.

La conversa es talla perquè acaba d´entrar Paco Cabanes i tots volen saludar al mite, a l'ídol, a la gran persona. El Genovés alça la màxima admiració i respecte entre tots. Ell, com sempre, respon amb un somriure acompanyat per un fort apretó de mans o una palmadeta a l´esquena que et demostra la seua força sobrenatural.

Entre tant, per megafonia, anuncien l´entrada dels finalistes del trofeu Fundació José Luis López. Juguen els equips de Soro III i Puchol II. L´expectació és màxima.

Comença la partida, els rojos estan millor. Soro III està fent una demostració de joc. Celebra cada quinze com si fóra l´últim. En passar al rest alça la mirada cap la galeria. Allí estan els seus. Entre ells hi ha una simbiosi d´energia, d´unió reforçada per un gest amb el cap de Quico. Soro III afirma amb el cap. Estan eixint les coses bé.

Amb un poc de patiment per la incertesa del resultat finalitza la partida. El trio de Soro s´ha proclamat campió. El de Massamagrell ho celebra com es mereix. Soro III ha presentat les seues credencials per a ser candidat al títol de lliga. No podia ser d´altra manera. Jugar en parella serà complicat, però al número u li motiven els grans reptes.