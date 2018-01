Sis trios per a la Lliga de raspall

Ja es pot començar a especular amb qui seran els pròxims campions de la Lliga Professional de raspall perquè l´organització ha fet públics els noms dels participants en la pròxima edició. L´equip campió serà diferent perquè els trinqueters, que han estat els responsables de la configuració dels conjunts, han decidit que els vigents campions, Moltó i Brisca, caminen per separat.

Els dos pilotaris jugaran en trio. De fet, totes les formacions seran trios, amb la qual cosa es trenca amb la dinàmica dels últims anys en els quals els restos de major entitat havien de competir amb un sol company. Moltó comptarà amb l´ajuda de Tonet IV i Lorja mentre que juntament amb Brisca estaran Guadi i Miravalles. Pel que fa a la resta dels equips, la configuració és la següent: Ian, Canari i Ricardet; Sergio, Coeter II i Néstor; Marrahí, Seve i Raúl; Montaner, Sanchis i Gabi.

En esta enumeració cal destacar a Seve com a únic debutant en la competició, a més en la posició de mitger. El de Villanueva de Castellón porta una evolució imparable i en els últims mesos ha respost a la perfecció a les oportunitats de participar amb les figures consagrades en diversos trofeus curts de prestigi. Ara bé, on més soroll va fer va ser en el passat Individual en el qual va començar en la fase prèvia i va arribar fins als quarts de final després d´eliminar a Néstor, Dorín, Canari i Guille.

La de Gabi és altra de les presències destacades si bé no es tracta d´un debutant, ja que va disputar l´edició de l´any 2015 en la qual va arribar fins a les semifinals amb Punxa i Sanchis. En les temporades posteriors el de la Pobla del Duc havia perdut un poc de pes específic en l´escalafó professional però en els últims mesos està consolidant-se com un mitger a tenir molt en compte. El treball en el dia a dia li ha atorgat la recompensa de jugar la competició per equips més important.

Pel que fa a les absències, respecte de la passada edició, Ricard, Pablo, Josep, Roberto i Dorín han perdut la titularitat i en el cas dels quatre primers passen a ser reserves. Punxa i Vercher també queden en la recambra en cas de lesió d´algun pilotari. Un dels factors que ha generat que alguns d´ells no siguen de la partida és el fet de la reducció dels equips, que de set han passat a sis. La participació d´una formació menys també implicarà que la fase regular de lliga de tots contra tots passe de vint-i-una a quinze partides. En acabar la mateixa, els quatre primers classificats accediran a les semifinals.

I en la fase final apareix la gran novetat d´enguany. Com en el campionat per dalt corda, tant les semifinals com la final es resoldran en una sola partida.