Bueno: "Jugar d´inici és un somni i un premi al treball"

Fa dues temporades Bueno es va estrenar en laen ser requerit en una partida per a substituir a un company. Ara li ha arribat el moment de debutar com a titular. Serà l´únic 'novençà' de l´edició que està a punt de començar. Com no podia ser d´altra manera, el deno cap en si de goig. "És un somni fet realitat. Començar des de l´inici és una cosa per la qual vaig treballant fort en els últims anys i estar ací m'ompli de satisfacció i d'alegria", explica.

Si bé reconeix que tenia esperances d´entrar en el llistat que faciliten els trinqueters i que ha de confirmar la Fundació, la nova gestora del món professional, "ni de lluny tenia clar que entraria de titular. Jugar la Lliga és un premi al treball i crec que un reconeixement al nivell que estic oferint. Vinc de fer una bona temporada en la qual vaig guanyar el Trofeu Diputació de Castelló i vaig arribar als quarts de final de l'Individual", assenyala.

La seua posició serà la punta i en les esquenes tindrà a Francés i Javi. "Són dos magnífics companys. Amb Francés he jugat moltes partides i tenim una gran amistat. Veig que el seu cas és semblant al meu: un pilotari jove que s'esforça per fer-se un lloc i consolidar-se. I amb Javi he coincidit en algunes partides i ens hem entés a la perfecció. Es tracta d'un dels millors mitgers i és un plaer jugar al costat seu. Serà el nostre capità i qui guiarà a l'equip".

Pel que fa a la seua labor en la formació, Bueno creu que sobretot aportarà "seguretat. Tal vegada no tinc tant de quinze com altres companys en la punta però sí que sóc prou segur i, si la tinc bona, puc acabar-la. La meua tasca serà ajudar, sumar amb seguretat i eficàcia. I intentaré fer molts quinzes", diu.

El pilotari espera amb impaciència que es faça públic el calendari per a començar a planificar les partides. "Crec que serà molt determinant el tema dels trinquets. Depenent d'on jugues i que estiga en la contra, l'escenari pot influir".

Independentment d´això està convençut que el seu equip té moltes possibilitats de ser un dels quatre primers en la lliga regular i accedir a la fase final. "I en l'àmbit personal el que vull és gaudir amb l'experiència perquè fa molts anys que busque l'oportunitat que ara se m'ha donat", comenta.

Però no serà fàcil superar la garbella de les quinze partides de tots contra tots. "La veritat és que m'agraden tots els equips; trobe que els han fet prou compensats".

De les parelles, clar, destaca la presència dels dos escaleters de referència. "Són molt fortes. No podia ser d'altra manera estant encapçalades per Puchol II i Soro III, que a més estan acompanyats per grans mitgers", apunta. Pel que fa als trios, en els tres que hi ha banda del seu troba virtuts per a considerar-los capacitats per a guanyar.

Solament queda opinar sobre la gran novetat d´enguany, la disputa de la fase final a partida única: "Per al pilotari és més perjudicial perquè t'ho jugues tot a una partida però de cara a l'espectador és més emocionant. Però el jugador ha de pensar en l'espectador i l'espectacle i per tant veig que és un bon canvi".