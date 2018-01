Una partida nocturna per al començament de la Lliga

Vila-real serà el punt de partida de laen la modalitat d´escala i corda. El trinquet que gestiona l'abans primera figura,, acollirà el divendres 26 la primera de les quinze partides que componen la lliga regular.

La confrontació es jugarà a la nit. I, tal vegada per a fer-la més cridanera per ser la primera, s´ha requerit la presència de les dues úniques parelles del torneig, les encapçalades per Soro III i Puchol II. És, sense dubte, un començament amb morbo perquè s´ofereix el duel entre els dos pilotaris més determinants de la modalitat.

El fet que es jugue de nit hauria de garantir una molt bona entrada i cares no tan habituals en l´escala, sobretot de gent jove. Sembla que esta ha sigut una prioritat en la configuració del calendari perquè la pràctica totalitat de les partides es completaran durant el cap de setmana fugint dels horaris laborals o d´estudis.

Les dues úniques excepcions són les dels trinquets de Guadassuar i Massamagrell, que mantenen el seu dia habitual de partida.

Durant esta fase que determinarà qui es guanya el dret de passar a la fase final la competició visitarà tantes localitats com partides hi ha configurades, a més de les tres províncies. Es tracta dels trinquets habituals de l´agenda setmanal i altres com els de Murla, Xàbia o Benidorm, que tradicionalment solen albergar confrontacions de la màxima competició per equips.

El sistema de puntuació és el ja conegut de les darreres edicions: l´equip que aconseguisca la victòria sumarà tres punts si deixa al derrotat per davall del joc 50, En cas contrari hi haurà repartiment de punts, dos per als guanyadors i un per als perdedors. En acabar la fase els quatre primers equips de la taula passaran a les semifinals.

En la fase final està la gran novetat de la present edició perquè tant la passada a la final com el títol es decidirà en una sola confrontació. En les últimes temporades s´utilitzava el sistema de 'play off' al millor de tres partides. Per a conéixer els trinquets i les dates de les tres últimes partides caldrà esperar que concloga la lliga regular o que estiga pràcticament decidida.

El calendari, com també va passar amb els equips, ha estat configurat per consens i finalment ha sigut la Fundació de la Pilota la qual ha atorgat oficialitat a la proposta, ja que és la nova entitat rectora del món professional la que té l´última paraula. Amb la publicació del calendari es pot especular un poc més amb les opcions dels sis equips participants. I és que depenent dels pilotaris, no és el mateix afrontar una partida en un trinquet o l'altre.