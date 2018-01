Pablo de Borriol ja pensa en reaparèixer el pròxim estiu

A penes 24 hores després de la seua operació al muscle dret, Pablo de Borriol va rebre l'alta i ja descansa a casa. Segons va confirmar el mateix, en finalitzar la intervenció, tot va eixir com estava previst. Ara vindrà la recuperació. S'espera llarga i treballada, però el rest està confiat i motivat.

"De moment, el doctor m'ha dit que este primer mes després de l'operació m'ho prenga amb tranquil·litat, que descanse, que no puc fer cap exercici amb el braç, després d'estes primeres setmanes veurem l'evolució", diu.

Si tot va bé, la seua tornada als trinquets s'espera per a dins d'uns cinc o sis mesos. Pablo confia a tornar a vestir-se de blanc per a principis d'estiu.

Pablo va ser operat a l'hospital de Barcelona. Han sigut moltes les mostres d'ànim que ha rebut, però, entre totes, una ben especial, la visita a l'hospital del seu excompany de trinquets, Dani de Benavites. El mitger ara viu a la ciutat comtal.