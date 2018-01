De Pepe a Guadi, quatre lligues després

arriba a la lliga de raspall amb il·lusions renovades. L'última vegada que va jugar va ser en 2014. Quatre edicions després, fins i tot, ha canviat de nom. Ja no ésa. Ara s'anuncia als trinquets com, el malnom que va agafar del seu pare

Va canviar de nom esportiu perquè necessitava motivacions noves. "No sé què va passar, pot ser per ser una etapa important en els estudis, però el ben cert és que necessitava canviar i vaig decidir ser Guadi. Recorde que Balduino, el trinqueter de la Llosa, li vaig dir un dia que m´anunciara com Guadi. Ell no s´ho creia, però li vaig dir que m´anunciara així o no jugava", recorda amb un somriure. El ben cert és que "jo necessitava noves motivacions i vaig pensar que si canviava de nom, també crearia curiositat entre els aficionats i els trinqueters. I així va ser".



Brisca i Miravalles, companys

Guadi jugarà la lliga amb Brisca i Miravalles i confia a ser notícia pels bons resultats. "Tinc un bon equip i estic amb moltes ganes de llevar-me l'espineta de lligues anteriors on m´ha quedat a les portes. Tinc ganes d'arribar lluny. Els sis equips són molt forts, però, si donem el millor de nosaltres, estic segur que podem donar guerra i arribar lluny", afirma el pilotari de La Llosa.

Reconeix que tampoc li ha agafat per sorpresa jugar, però reconeix que tenia dubtes: "Jo confiava a ser titular perquè en les últimes setmanes estava fent bones partides, però la competència entre els restos és molt dura i sabíem que sols anàvem a ser sis equips i hi ha pilotaris que són fixes per la temporada que han fet. Tenia clar que tot anava a decidir-se per la mínima puntuació o pels resultats de les últimes partides perquè que la competència és màxima".



Campionat Individual

Començarà la lliga amb les espases en alt, però la mirada més enllà perquè enguany també vol destacar al mà a mà: "L'any passat vaig tindre mala sort perquè vaig lesionar-me en la primera partida de Copa i ja vaig arribar justet. Enguany ja li he dit al meu preparador que vull anar a totes també a l'Individual".

Guadi va proclamar-se subcampió Individual l'any 2014 en la final jugada contra Marrahí.