Puchol II es puja al submarí groguet

Dijous a, a la primera jornada de la Puchol II va ser convidat perper a presentar el projecte 'Va de bo, va de do', un projecte que unirà la pilota valenciana i la música. "Estem molt satisfets per esta nova iniciativa. La pilota crec que potser un súper producte turístic per a la nostra terra. Si, a més, barregem música amb pilota, crec que l'èxit està garantit", afirmava.

Això va ser dijous i ahir divendres el pilotari de Vinalesa va signar un conveni amb el Villareal CF. Serà una de les imatges del club. Al llarg de tota la temporada Puchol II lluirà en l'escut de l'entitat. És de suposar, encara que els equips encara estan per confirmar, que a la lliga professional també defensarà la ciutat del club 'groguet'. Una lliga professional que comença el pròxim divendres, precisament, al trinquet 'Salvador Sagols' de Vila-real, on la parella de Puchol II i Nacho obrirà la competició davant l´altra parella de la lliga, la formada per Soro III i Santi.

La iniciativa del club de futbol s´anomena 'Endavant Pilota valenciana' dins del projecte 'Endavant Esports'.

Entre tots els actes que es duran a terme, Puchol II visitarà la Universitat Jaume I, els diferents centres educatius i els trinquets de tota Castelló per a impartir tallers i xarrades on compartirà la seua experiència amb l'objectiu d'impulsar la pilota entre els joves.

L´acte va estar presidit pel vicepresident del club, José Manuel Llaneza, i en ell Puchol II ha agraït la col·laboració del Villareal CF: "És un orgull formar part del projecte i estic molt agraït al club per confiar en mi".