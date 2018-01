Els trios de Moltó i Sergio obriran la lliga en Oliva

Lacomençarà dimarts dia 30 en el trinquet d´Oliva amb la partida que enfrontarà a l´equip de Barxeta decontra el representatiu de Genovés amb

Esta serà la primera de les quinze partides que componen la fase regular, que es perllongarà fins al dia 4 de març. Els quatre primers equips de la taula classificatòria accediran a la fase final. En esta edició tant les semifinals com la final es jugaran a partida única.

En la fase regular cada victòria suma 3 punts sempre que el derrotat no arribe a 20. En tal cas hi hauria repartiment de punts, 2 per al guanyador i 1 per al perdedor.

L´anàlisi de Brisca i Sanchis

Dos dels mitgers de referència, Brisca i Sanchis, analitzen la composició dels equips, així com les novetats que presenta la lliga. El primer, actual campió, recorda: «No és com comença la lliga, és com acaba. L'any passat Moltó i jo perdérem la primera partida contra els finalistes de manera contundent, sabatera, i després acabem guanyant el campionat». El secret, afirma el pilotari d´Oliva, és: «Tindre paciència, saber que la lliga és molt llarga, anar sumant punts i, amb treball, els resultats ja vindran. Per descomptat, també és molt important estar compenetrat amb els companys, fer equip». També, Sanchis, per experiència, sap que en una lliga d'estes característiques és fonamental mantenir la intensitat en totes les partides. «La lliga és llarga, moltes partides on pot passar qualsevol cosa».

Una de les grans novetats que presenta enguany la competició és que les sis formacions són trios, fins i tot, Ian i Moltó, ho faran. Segons Brisca «perquè crec que han vist que cap dels dos està ara en el seu millor moment, però jo estic segur que en poques setmanes els dos estaran al màxim de nivell i, per a mi, són els dos equips favorits». Ací també coincideix Sanchis: «El trio de Moltó és el més fort de tots. També el trio de Guadi. Jo diria que estos dos trios són els favorits, la resta d'equips els veig més anivellats».

Parlant ja dels seus respectius equips, els dos estan contents amb els seus companys. Brisca jugarà amb Guadi i Miravalles: «Per a mi Guadi és un jugador molt complet, amb dues bones mans i una pilotada molt llarga. Miravalles té molta experiència i això és bo per a saber rematar els quinzes». Els companys de Sanchis seran Montaner i Gabi: «Confie molt en el meu equip, podem fer un bon paper, però sempre treballant. Esperem arribar lluny, almenys a les semifinals i, després a una partida, perquè no somiar en arribar a la final».