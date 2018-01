Fira en el trinquet de Guadassuar

A Guadassuar va tindre lloc ahir la. Es tracta d´un esdeveniment cultural que escenifica un antic costum de fa segles en el qual, en orige, els més adinerats repartien un plat de calent entre els que no s´ho podien permetre perquè tots pogueren celebrar les festes de la vila.

No tan arrelada en el temps però en camí de convertir-se en igualment tradicional perquè ja fa prou anys que es celebra es troba la fira de pilota que honra al patró, Sant Vicent. Enguany constarà de quatre jornades, tres amb partides de professionals i una, la del pròxim dissabte, en la qual es presentarà l´escola de pilota local i als seus components.

L´espectacle esportiu començarà esta mateixa vesprada i serà amb una confrontació a raspall. El cartell ofereix joventut, qualitat i ganes per consolidar-se entre els millors: Momblanch i Feo s´enfrontaran a Jeffry i Ibiza.

A continuació es penjarà la corda perquè es torne a jugar per parelles i de nou es tira de joves realitats, si bé en este cas apareixen noms més habituals de les grans cites i competicions oficials, cas de Giner i Bueno que tindran en la contra a José Salvador i Nacho.

Esta segona partida ha hagut de ser modificada per la baixa per lesió de Marc, que pateix una 'sentada' en la mà. I com que el de Montserrat debuta el diumenge en la Lliga ha hagut de cedir el seu lloc a un altre company. En principi no és res important però s´ha optat per la prevenció per tal de no agreujar el problema.

La segona jornada de la fira es completarà el dia habitual de partides del trinquet, el dimecres. Altra vegada hi haurà sessió doble amb les dues modalitats professionals però esta vegada se'n puja un escaló pel que fa al nivell dels contendents. Per a obrir boca s´anuncia al campió individual del raspall, Ian, contra el fenomenal Marrahí. I amb ells, dos pilotaris disposats a menjar-se el món, Lorja i Seve.

En el segon envit també hi haurà campions, Pere Roc II i Félix, que en la temporada passada han acaparat un gran nombre de títols, Lliga Professional inclosa. Però esta vegada seran rivals. L´escaleter de Benidorm formarà parella amb Héctor i el mitger de Dénia tindrà darrere a De la Vega. Ja en diumenge solament es disputarà una partida perquè tindrà lloc al matí, a partir de les 11.30 hores. Soro III i Puchol I encapçalen el cartell. Són paraules majors. I amb ells, Nacho i Carlos.



La Lliga

El gran esdeveniment de la setmana, però, serà el començament de la Lliga Professional d´escala i corda que obrirà el foc el divendres a la nit a Vila-real on Soro III i Santi s´enfrontaran a Puchol II i Nacho.