´Trinquetà´ i victòria de Genovés II

Feia temps que en elno es veia al públic alçar-se sovint per a ovacionar les accions dels jugadors. I és que el recinte no ho permetia per les condicions en les quals es trobava. El bot de la pilota era en nombroses ocasions una loteria.

Però la situació ha canviat amb la substitució del pis, que ahir va ser mostrat als veïns i els aficionats amb una partida, el cartell de la qual va fer que s´omplira el trinquet: Puchol II i Monrabal amb Genovés II i Félix en la contra. Guanyaren els segons per 60-40.

La primera part va ser per a emmarcar. Es notava que les dues parelles estaven còmodes en el ´nou´ trinquet i com que gaudien jugant feien gaudir al públic. El duel entre els escaleters era una delicatessen i els mitgers es sumaven a la festa amb treball i quinzes.

Tot i el bon fer de les dues parts, el marcador va anar canviant més ràpidament del costat de Puchol II i Monrabal, que es distanciaren en tres jocs (40-25 i val i 15).

La segona part va estar condicionada per unes molèsties en la mà de Puchol II. El de Vinalesa va complir fins al final però l´eficàcia ja no va ser tanta, tampoc la de Monrabal, i els rivals ho aprofitaren.