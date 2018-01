Seve: "M´he sentit volgut des del primer moment"

Amb díhuit anys acabats de complir Seve serà l´únic debutant en la pròximade raspall, que arrancarà el dia 30 a. Amb una tranquil·litat més pròpia d´un veterà assegura que no hi ha nervis de cara a l´estrena. "M'he mentalitzat que he d'afrontar les partides com si foren una més i jugar, com sempre, tot el que puga. El que sí que hi ha són moltes ganes per començar. La il·lusió per debutar ha fet que no hi haja nervis", diu.

La principal satisfacció ha vingut donada per la convocatòria, si bé el de Villanueva de Castellón atorga especial rellevància al fet que l´hagen cridat per a jugar de mitger. "És una responsabilitat però alhora em motiva a muntó per a continuar treballant fort", explica.

La progressió del xaval està sent meteòrica i des de fa un temps s´ha convertit en un fixe dels cartells més rellevants. "Ho estic assimilant a poc a poc i intente donar-li normalitat a la situació. Em dedique a entrenar i jugar amb l'objectiu de seguir progressant. Però em satisfà molt comprovar que estan contant en mi tot i la meua joventut", diu.

Assegura que el pas de la categoria juvenil a la de professionals és més que evident. "Es nota molt, però jo em trobe molt còmode. La manera de jugar és totalment diferent perquè la pilota va més forta, la tornen més vegades, te l'amaguen... Les partides amb les figures són un altre món i jo intente aprofitar-les per a continuar millorant el meu nivell", comenta.

En esta transició també està ajudant en gran mesura el suport que ha trobat entre els jugadors consagrats. "Sí que he d'aguantar bromes en el vestuari pel fet de ser el més jovenet però des del primer moment m'he sentit volgut entre els companys. El tracte que em donen és fenomenal i jo estic molt agraït".

Ara s´ha de consolidar però mantenint l´evolució perquè encara està fent-se com a pilotari. "Tinc molt marge de millora. El primer que he de millorar és el cap. Crec que sóc prou responsable però pense que quan tens el cap ben assentat jugues millor. I em falta saber gestionar millor el tema dels nervis, però això anirà passant amb el temps, quan estiga més acostumat a jugar campionats i partides importants. I en el joc sé que puc millorar en moltes facetes però això arribarà amb els entrenaments i tocant la pilota", diu.

En la Lliga espera arribar lluny i el seu equip li agrada "barbaritats. Trobe que Marrahí ja està al nivell d'abans de la lesió o molt semblant perquè està fent grans actuacions en partides de molta exigència. I Raúl en la punta és molt complet i segur", assenyala.

Pel que fa al seu paper en el trio es veu aportant "un poc de tranquil·litat pel meu caràcter, ja que sóc més quiet que per exemple Marrahí. I des del mig espentaré perquè Raúl tinga l'oportunitat d´acabar molts quinzes", conclou.