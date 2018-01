Es complica el lloc de Santi com a reserva

Titular en laen les darreres temporades i també en laconfiava ser altra vegada de la partida en la pròxima edició de la màxima competició per equips, que començarà el divendres aLes esperances, però, van quedar truncades el passat 12 de desembre quan es va trencar dos dits en un accident de bicicleta.

La titularitat estava descartada perquè per eixes dates els trinqueters ja estaven confeccionant els esborranys dels equips que presentarien a la Fundació. Quedava, per tant, esperar una oportunitat com a reserva. En aproximadament un mes podia estar el problema solucionat. I després d´uns quants entrenaments estaria de nou preparat per a la batalla.

Però els terminis seran més llargs del que s´havia previst en un principi. En retirar-li les proteccions que van immobilitzar els dits els metges comprovaren que un necessitava una intervenció quirúrgica per a no quedar deforme. «A mi no m´importava massa que no quedara recte però em digueren que amb el temps podria anar a més i agreujar-se», diu el pilotari. I la setmana passada va ser operat.

En aproximadament tres setmanes li retiraran les agulles que estan endreçant l´ós i a partir d´ací es valorarà quan podria començar a entrenar, si bé és probable que el dit requerisca rehabilitació.

Santi farà l´impossible per a acurtar els terminis. I com que la Lliga acabarà a mitjans del mes de març espera tornar a ser inclòs en el grup d´escaleters reserves on ara estan Miguel, Giner, Fageca, De la Vega, Pablo de Sella, Ferrer i José Salvador.