Va de bo per a les lligues de la mà de la nova Fundació

Comença una nova etapa en el món professional de la pilota, canvi que ha estat escenificat amb la presentació de les lligues d´escala i corda i raspall, ara gestionades per la novaA més, les competicions canvien de nom. A partir d´ara es diranperquè l´entitat de crèdit passa a ser el principal patrocinador, de moment durant dos anys.

Els campionats van ser presentats ahir en la seu de Bankia a València on es van congregar la pràctica totalitat dels participants. Puchol II va reflectir perfectament el sentiment i el desig del col·lectiu de professionals. «Portem uns anys complicats però confiem que ara es funcionarà millor, que aconseguirem l´estabilitat que volem. El pilotari ha de centrar-se en entrenar i jugar», va dir.

Les ganes per començar a competir són màximes. I és que estan en joc els títols més rellevants per equips. I segons els protagonistes, la batalla serà dura, la qual cosa permetrà que el públic gaudisca amb l´espectacle. En moltes de les intervencions es va fer referència al fet que cal cuidar a qui paga una entrada. Va quedar clar que la implicació dels jugadors és total.

En les dues modalitats s´aposta per l´equilibri i la igualtat. Hi ha satisfacció per la manera en la qual s´han configurat els dotze conjunts. «L´equip que no estiga al cent per cent pagarà les conseqüències», va vaticinar Pere, que va rebre una sonora ovació per part dels seus companys per la manera solemne i alhora graciosa en la qual va fer esta reflexió.

Però els mitjans van demanar que els jugadors es mullaren, que feren quinieles. Els equips de Moltó i Ian van ser els més assenyalats en la Lliga Bankia de raspall. I el de Genovés II en la d´escala i corda, però seguit molt de prop per les parelles de Soro III i Puchol II. Les formacions capitanejades per Marc, Francés i Pere Roc II també tingueren els seus adeptes. Ací, el pronòstic va estar bastant més repartit.

En l´anàlisi de la gran novetat d´enguany, la disputa de la fase final a un assalt, hi hagué unanimitat amb la final. Tots volen jugar-se el títol a cara o creu. «Jugar al millor de tres es fa massa llarg per als pilotaris i per al públic. Esta fórmula solament té sentit si busques un rendiment econòmic però hi ha més espectacle i emoció amb la partida única», explicava Soro III.

On hi hagué un poc de discrepància va ser amb les semifinals. La gran majoria es decanta pel nou sistema. Però, per a Moltó i Sanchis, el pas a la final s´hauria de decidir en tres confrontacions. «Estàs a punt d´arribar a la partida més important i, per circumstàncies o un mal dia, et pots quedar fora quan has estat fent una gran Lliga», apuntava el mitger.

Amb tants protagonistes als quals preguntar les declaracions van ser moltes. Genovés II va dir que no pensa tant en el fet d'ingressar en el club dels quatre vegades campions sinó «gaudir perquè cada vegada em queden menys lligues perquè tinc 36 anys». I els que ja estan gaudint són els debutants, Seve i Bueno, que estan encantats d´estar entre els millors. Va de bo.