Puchol i Pere Roc mostren les dents en la Lliga Bankia

La competició acaba de començar i amb una sola partida completada no es poden calibrar les opcions dels participants. Però el ben cert és que els equips liderats perhan debutat en lad´escala i corda demostrant que, almenys en l´inici, arriben totalment preparats per a intentar la conquesta del títol.

La partida inaugural va tenir lloc en la nit del divendres en el trinquet de Vila-real on la parella de Vinalesa de Puchol II i Nacho va superar a la de València de Soro III i Santi pel tanteig de 60-30.

La diferència entre els equips no va ser la que deixa intuir el marcador. Puchol II i Nacho van estar perfectes. L´escaleter en la seua línia de regularitat, eficàcia i perillositat per als rivals i el mitger senzillament sensacional. Al de Beniparrell li va eixir tot. En l´equip derrotat, Soro III també va deixar una molt grata impressió al públic que va omplir el recinte de la Plana. El quart en litigi, Santi, va ser qui va jugar un poc per davall de les seues possibilitats tot i que va complir. És a dir, tres estigueren d´excel·lent i el quart acabà amb un bé tirant a notable.

Ahir, el campionat es va traslladar a Petrer on l´equip de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Carlos va superar al de Vila-real de Francés, Javi i Bueno per 60-45.

La confrontació va estar clarament dominada pels vencedors fins al 55-30 i val per a acabar. En eixe tram va ser una constant que els de Benidorm carregaven i els de Vila-real se la llevaven de damunt com podien. La diferència estava sobretot en el mig, on Jesús sumava més que Javi. I el mitger de Massalfassar és precisament qui més ha d´espentar en el seu equip per la seua condició de primeríssima figura.

En el tram final la formació de Benidorm es va relaxar un poc, situació que aprofitaren Francés, Javi i Bueno per a retallar distàncies. Però quan Pere Roc II i els seus van veure el perill de cedir un punt si els rivals arribaven a 50, van recuperar les prestacions per a tancar la partida de manera contundent.

Els tres vencedors estigueren bé i sobretot s´acoblaren a la perfecció. Amb la intensitat de l´escaleter, la veterania del mitger i la solvència del punter sembla que és un equip complet i que pot arribar lluny. Els derrotats tenen capacitat per a jugar més i també es poden repartir millor la feina. El més positiu és que, tot i no rendir al nivell que se´ls pressuposa, es van quedar a un joc de puntuar.



Hui, a Benissa

La Lliga Bankia continua hui en el trinquet de Benissa on debutaran els altres dos campions de la passada edició, Félix i Monrabal, que han canviat a Pere Roc II per Genovés II. O siga, que és un equip que continua tenint molt bona pinta. Enfront estarà el trio que en teoria té més poder de pegada, el de Marc, Pere i Tomàs II.