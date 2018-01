Els sis equips ja s´han estrenat

Laen la modalitat d´es va traslladar ahir fins alper a completar la tercera partida de la fase regular.

Durant la primera meitat el domini en el marcador va correspondre als després vencedors, que donaven la sensació de trobar-se un poc més còmodes. Potser influïa el fet que Pere està establert a Benissa i és en eixe trinquet on entrena habitualment i que per a Tomàs II també és un recinte propici. El cas és que els de Pedreguer es van distanciar 35-15, si bé cal assenyalar que Genovés II i els seus cediren un parell de jocs amb val a favor.

Però hi hagué reacció en la formació que anava per davall. Marc, Pere i Tomàs II feren algunes concessions amb pilotes errades, situació que no va desaprofitar el conjunt de Genovés II, que va igualar a 40. Ara sí que es feia justícia a allò que estava passant en la pista perquè cap de les dues formacions era evidentment superior.

L´equilibri s´havia instal·lat en la partida i ara també en el marcador i el públic gaudia d´un bon espectacle en el qual s´anaven alternant tots els pilotaris en el paper de protagonista principal.

Ja en el tram final, Marc i els seus companys sí que es mostraren més resolutius i no solament aconseguiren la victòria sinó que a més impediren que els rivals sumaren.



Classificació

Amb la partida de Benissa els sis equips participants han completat el seu debut i a més s´ha establert la primera classificació.

Com que els equips vencedors han deixat als seus rivals per davall del joc 50 en la taula hi ha triple empat a 3 punts entre els equips de Vinalesa, Benidorm i Pedreguer mentre que les formacions de Vila-real, València i Murla no han puntuat.

El millor coeficient de jocs a favor i en contra situa a Puchol II i Nacho al capdavant, seguits per Marc, Pere i Tomàs II. Pere Roc II, Jesús i Carlos són tercers. La quarta posició, que també dóna accés per a la fase final, a hores d´ara seria per a Francés, Javi i Bueno mentre que els equips eliminats serien els de Genovés II i Soro III. En esta fase regular cada formació ha de disputar cinc partides.



Pròximes cites

La competició descansarà fins al divendres, quan visitarà el trinquet de Sueca perquè s´enfronten els equips encapçalats per Genovés II i Francés. Com que els dos han debutat amb derrota, al perdedor se li començaran a complicar les coses. Les altres formacions completaran la segona partida el dissabte a Pedreguer i el diumenge a Benidorm.