Félix, entre cotons per un esquinç

Félix pateix un esquinç de grau u que es va produir el diumenge mentre disputava la partida de debut del seu equip en la Lliga Bankia d´escala i corda. El pilotari va concloure la confrontació però a hores d´ara és baixa. La previsió és que estiga a punt per al següent compromís de la seua formació, el divendres en el trinquet de Sueca.

El mitger va començar la rehabilitació el dilluns i l´evolució en solament dos dies li permet ser optimista. «Ahir -pel dilluns- haguera dit que no estic per a jugar però a poc a poc sembla que estic recuperant-me tot i que em fa prou mal perquè també m´ha afectat un poc als lligaments», explica el jugador.

Després de desfer el coàgul per a poder començar a tractar la zona danyada, el mitger està alternant els tractaments de fisioteràpia amb els exercicis específics que l´ha programat el seu preparador. «Estic a base de gimnàs, gel, bandatges i massatges. Pensem que sí que podré jugar el divendres perquè ja vaig recuperant la mobilitat», comenta.

Genovés II, Félix i Monrabal van ser derrotats a Benissa per Marc, Pere i Tomàs II i. Si bé encara no es pot parlar de necessitat, els representants de Murla volen estrenar el seu caseller perquè no arriben les urgències. «Solament hem disputat una partida però hem d´aconseguir els primers punts. El diumenge va ser una llàstima perquè quan millor estàvem jugant vaig tindre el contratemps, se me'n va començar a inflamar el turmell i ho vaig notar durant la resta de la partida».

En el pròxim envit en el trinquet de Sueca Félix i els seus companys s´enfrontaran a Francés, Javi i Bueno, que també han començat la competició amb derrota.