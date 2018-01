Moltó debuta en pla campió

Moltó va destacar en totes les facetes del joc i a més va estar molt bem acompanyat per Tonet IV i Lorja.

Moltó va destacar en totes les facetes del joc i a més va estar molt bem acompanyat per Tonet IV i Lorja. FUNPIVAL

La pilota va començar a rodar ahir en laen el trinquet d´Oliva on l´equip de Barxeta deEls vencedors oferiren una imatge pròpia dels que poden aspirar al títol mentre que als derrotats els va fallar la pólvora i tingueren menys presència en atac de la necessària.

La primera meitat de la confrontació va estar marcada per la igualtat. Moltó va començar al dau i la seua treta poderosa va permetre que els rojos sumaren amb autoritat. A continuació, els blaus igualaven, també amb certa contundència i seguint el mateix guió de traure bé, en el cas de Sergio més col·locat, i definint perfectament en les segones jugades.

Els dos parcials següents també van caure al dau però en ambdós hi hagué batalla. Els rojos feren el seu dominant en l´inici però patint al final i els blaus se l'hagueren de treballar més i finalment acabaren igualant a 10 en el segon val.

A partir d´ací la partida va canviar i molt. La manera de pilotejar va deixar de ser un intercanvi de colps i en gran mesura es va convertir en una càrrega constant de Moltó, Tonet IV i Lorja mentre que Sergio, Coeter II i Néstor paraven moltíssimes pilotes però no eren capaços de fer retrocedir les línies rivals.

El fet que uns dispararen amb més pólvora i que els altres no tingueren oportunitats per a rematar va fer que el segon tram de la partida es resolguera ràpidament per a deixar el marcador en el definitiu 25-15 que atorga els 3 punts als vencedors.

Moltó va ser el millor de la vesprada i va oferir la imatge del campió que és. El de Barxeta va colpejar fort i amb intenció i a més va resoldre un bon nombre de situacions complicades, sobretot quan els blaus espentaven amb la mateixa intensitat. Sergio també va signar una actuació destacada. Sense la seua aportació la partida s´haguera anat bastant més ràpida.

El rest guanyador va acabar plenament satisfet pel desenllaç però sobretot pel desenvolupament de la trobada. «He estat còmode i amb sensacions molt bones. Estem perfectament compenetrats i trobe que això ha estat clau. A ells no els he vist massa units per moments i eixes coses acabes pagant-les», deia.