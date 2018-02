De la primera impressió al moment de definir-se

Puchol II i Nacho són líders amb 3 punts tot i que empatats amb les formacions encapçalades per Marc i Pere Roc II.

S´acosta la segona jornada de la fase regular de la, que es completarà des de demà i fins al diumenge en els. Tots els equips han oferit una bona imatge en l´estrena, un més que altres. Ara arriba el moment de començar a definir opcions, ja que després del cap de setmana cada formació tindrà solament tres partides més per davant.

Puchol II i Nacho són els que han començat millor. No solament pel resultat de 60-30 contra Soro III i Santi sinó pel nivell que exhibiren els dos a Vila-real. L´actuació de l´escaleter va ser de les habituals en ell: molt bona. Qui va sorprendre va ser el mitger, que va fregar la perfecció i va fer un recital.

També amb tres punts però en segona posició apareixen Marc, Pere i Tomàs II. En línies generals va estar millor que bé, pegant fort i atacant constantment. Solament els va faltar mantenir el mateix nivell durant tota la partida. Tampoc és fàcil tenint en la contra a pilotaris de la categoria de Genovés II, Félix i Monrabal, que cediren per 60-40.

Els tercers en la taula empatats a punts amb els equips de Puchol II i Marc són Pere Roc II, Jesús i Carlos. Contra Francés, Javi i Bueno, que caigueren per 60-45, la seua gran virtut va ser la constància i la seguretat. No cometre errades és un valor afegit en esta competició de la qual hi ha campions que asseguren que la millor tàctica és «passar-la més vegades».

També cal destacar que el triomf l´aconseguiren en el trinquet de Petrer, un recinte no massa habitual per als participants en la Lliga llevant de Francés, que s´ha criat en eixe recinte.

Pel que fa a les formacions que esperen a estrenar el seu caseller de punts, la quarta plaça és precisament per al trio de Francés pel seu millor coeficient de jocs a favor i en contra. El nivell exhibit en la derrota va ser bo, si bé els va faltar ser més incisius en atac. Eixa tasca correspon sobretot a les línies capdavanteres que compliren però tenen capacitat per a aportar més.

La cinquena posició és per a Genovés II, Félix i Monrabal. En el debut començaren gelats i posteriorment s´agafaren a jugar. I en plena remuntada, Félix es va girar el turmell. El de Dénia va acabar però va disputar la resta de la partida condicionat pel contratemps. Tenint en compte que es tracta de tres dels pilotaris més llorejats de la competició cal pensar que estant en plenitud pujaran les seues prestacions. Però ja han gastat una bala.

Soro III i Santi tanquen la taula. La seua situació demostra la injustícia de l´esport perquè no van meréixer quedar-se en 30. El campió individual va completar una partida sensacional. Per la seua banda, el mitger de Finestrat va estar intermitent encara que amb més moments bons que discrets. Però Nacho es va apoderar d´ell.