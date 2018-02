Bastant més que tres punts

Las´en va hui fins al trinquet de Sueca onjugaran contraNo és una partida d´alta tensió però quasi. I és que els dos trios han començat la competició amb derrota i el que torne a caure pràcticament es quedarà sense marge d´error en la fase regular.

Félix, que durant la setmana ha estat recuperant-se d´un esquinç de turmell, arribarà en plenitud a tan important cita. El mitger va fer ahir la prova definitiva, que va ser totalment satisfactòria. «He forçat a tope i cap problema», comenta el pilotari. Tot i la bona evolució gràcies al treball del preparador Carles Miralles i del fisioterapeuta Cristian Mora, el de Dénia no acabava d'estar convençut de tornar per a ajudar a l´equip. «Tenia por de trencar-me perquè persistia una xicoteta molèstia però entre els dos me l´han llevat. La fiabilitat és del cent per cent», afegeix.

Una molt bona notícia, sobretot per als seus companys, tenint en compte que es tracta d´un dels pilotaris més decisius en la seua posició. Esta vegada sí, l´equip podrà explotar les seues virtuts durant tota la partida. Recordem que en el debut a la localitat de Benissa, Félix va haver de jugar minvat des del moment en el qual va tindre lloc el contratemps.

En la formació rival no hi ha novetats i sí moltes ganes d´estrenar el caseller. A Petrer jugaren bé però poden rendir en una marxa superior, sobretot els de davant. En el recinte alacantí, de dimensions un poc reduïdes, Javi no va poder desplegar tot el seu poder de pegada. I Bueno ja ha passat els nervis d´estrenar-se com a titular en la màxima competició per equips.

Si tots juguen el que poden, el de Sueca resulta un cartell molt atractiu per a l´espectador. La qualitat és màxima en les posicions del rest i la punta i al mig estaran dos dels grans canoners de la Lliga.