El brau Marrahí contra el poderós Montaner

L'acabada d'estrenarvisitarà hui el trinquet deon Marrahí jugaran contra, partida que suposarà el debut dels dos equips.

En la formació enumerada en primer lloc està més que clar que el líder serà Marrahí: per experiència, per galons, perquè és una de les figures més reputades i perquè és del tipus de pilotaris als quals no els pesa la responsabilitat. Davant compta amb molta qualitat i poca experiència.

En el trio rival el referent és Sanchis, altre dels professionals amb més pes específic del raspall. El seu és un equip sobretot poderós, per la mateixa esquerra del de Montesa i pel demolidor traure de Montaner. Gabi és una de les sorpreses agradables d´esta edició. El de la Pobla del Duc ha tornat a l´elit si bé el seu lloc habitual està al mig.