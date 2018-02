Francés supera a un desconegut Genovés

Jornada de contrastos la d´ahir de laen el trinquet de Sueca i també de decepció entre el públic, que no va presenciar l´espectacle esperat. Un equip, el de Vila-real de, va oferir una bona imatge. L´altre, el de Murla de

El començament va ser bo, amb els dos equips sumant des del rest gràcies a la pegada de les línies de davant i l´encert dels escaleters en el moment de trobar la llotja. Però a partir d´ací, la partida va ser clarament dominada pels després vencedors. Solament hi hagué un moment en el qual els perdedors van donar mostres de reacció. En el parcial que va suposar el 20-35 per als de Francés que va ser molt llarg i competit. Però, després de caure del costat blau, els rojos es van afonar més encara.

A diferència del debut a Petrer, l´equip de Vila-real sí que va ser capaç de mantenir el ritme de cap a fi de la partida. També va ajudar que els rivals no tingueren el dia. Javi va portar el pes com correspon a la seua condició de líder però Francés també va agradar per la seua tècnica depurada no exempta de força.



Duel en el cim

La competició es trasllada esta vesprada fins al trinquet de Pedreguer on l´equip de Vinalesa de Puchol II i Nacho jugarà contra la formació local de Marc, Pere i Tomàs II.

Els dos conjunts han debutat amb victòria i el guanyador no solament es consolidarà al capdavant de la classificació sinó que deixarà molt encarrilada la passada a la següent ronda.

Tot i que uns juguen de locals el trinquet no serà un factor determinant perquè el recinte alacantí és sobradament conegut per tots els contendents, ja que es tracta d´un dels més habituals en l´agenda professional.

El desenllaç serà cosa de la inspiració de cada un. I, de moment, els cinc pilotaris estan de dolç. La de hui és una confrontació en la qual es colpejarà molt fort, que és la gran característica de tots els protagonistes. Però també caldrà ajustar la pilota, sobretot des del dau, per a evitar que els rivals s´encaren a la llotgeta, que és bastant fàcil de trobar.