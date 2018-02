Repartiment de punts a Piles

Lava completar ahir la segona jornada de la fase regular en la qual van debutar els equips d´Almiserà deVan guanyar els primers per 25-20, resultat que implica el repartiment de punts. La partida va ser sobretot intensa i amb l´execució molt ràpida dels quinzes.

Els dos primers jocs van ser per al trio de Montaner, que va aprofitar que els rivals havien començat gelats.

Després d´això l´equip d´Almiserà es va relaxar. Error, que el brau Marrahí va aprofitar per a sumar el tercer joc en el qual tenia 30-net en contra, i el següent.

A partir d´ací els dos trios manaren en el dau, amb major o menor mesura (20-20). Es preveia per tant un desenllaç favorable a Marrahí, que en el joc definitiu no va traure amb tanta eficàcia i el va perdre.



Més debuts

El debut dels sis equips participants acabarà de completar-se esta vesprada en el trinquet de la Llosa de Ranes on entren en escena dos dels pilotaris de referència del raspall, Ian i Brisca. El campió individual ja sona com a favorit, per la seua condició de primera figura i perquè davant tindrà dos companys en lloc d´un, Canari i Ricardet. Ara cal comprovar quin és el grau d´acoblament entre les línies.

El de Brisca, que defensa el títol, és un equip molt experimentat i alhora complet. Guadi i Miravalles són del tipus de pilotaris que sempre aporten. El bloc hauria de ser la millor virtut del trio.