Ian ja fa por en la Lliga de raspall

Una partida, la de debut, ha bastat per a confirmar queLa formació de Senyera ha aparegut en tots els pronòstics per la sola presència del campió individual, que continua com un bou. Però atenció perquè els de davant també volen la seua quota de protagonisme. Ahir la tingueren en elon guanyaren per 25-5 al conjunt local de Guadi,Ahir va quedar clar que la referència és Ian. No podia ser d´altra manera tractant-se del pilotari en millor forma i més decisiu del raspall. La seua treta va implicar el quinze de pacte o que el punter la tinguera bona per a acabar-la i quan calia restar va tornar obusos. A més, en les ocasions que els rivals el buscaren però no el trobaren amb la força necessària, ell va respondre allotjant la vaqueta en la galeria o la llotja.

Però l´equip, almenys ahir, no és solament Ian. Canari va ser una paret més del trinquet i va desesperar als contraris per la seua capacitat per a tornar pilotes, moltes d´elles de quinze quasi segur. A més va sumar i va espentar des de la seua parcel·la, com també Ricardet, més participatiu en les tasques ofensives però igualment efectiu sobretot en el moment de trobar els forats.

A l´aportació de cada línia cal afegir que l´acoblament va ser màxim. Cada pilotari sabia quina havia de jugar, es parlaren i es distribuïren perfectament la feina.

Per la seua banda, l´equip derrotat va jugar més del que diu l´únic parcial en el seu caseller. El de Guadi, Brisca i Miravalles, segons es va veure, és un trio guerrer i incòmode. De moment, amb més poder defensiu que ofensiu.

La seua condemna va ser precisament la definició perquè no van aprofitar oportunitats de rematar que en circumstàncies normals hagueren sigut quinze. Tot i això cal assenyalar que en dos dels jocs que cediren, prèviament disposaren de val. Amb la disputa de la partida de la Llosa de Ranes els sis equips participants han completat el seu debut i per tant queda configurada la primera classificació provisional.

El liderat està compartit pels equips encapçalats per Ian i Moltó, que igualen a 3 punts, si bé la primera posició és per al de Senyera perquè compta amb un joc més a favor. La tercera posició és per a Montaner, Sanchis i Gabi, que acumulen 2 punts. Pel que fa als equips que han començat amb derrota. Marrahí, Seve i Raúl són quarts amb 1 punt mentre que les formacions capitanejades per Guadi i Sergio no han estrenat el seu caseller i ocupen les dues últimes posicions. Per tant, a hores d´ara serien les descartades per a la fase final.