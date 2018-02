Emotiva dedicatòria amb millor marca personal

és una jove que s´està endinsant en les carreres populars. Ho està fent de la mà de son pare, Sergio, més habitual d´estes cites. Ahir completaren junts la. En el seu cas van optar per l´opció més curta.

Esta notícia seria més pròpia d´altra secció si no fóra pel fet que Gabriela i Sergio són neboda i cunyat del recentment desaparegut Emilio Peris El Zurdo. I perquè la van córrer amb sengles samarretes amb la imatge del trinqueter encapçalada per la llegenda: «Va per tu».

Va ser el particular homenatge dels dos per qui ja no està. Però compartit amb molts dels que hi participaren i presenciaren la prova, que en reconéixer a Emilio en les samarretes no pararen d´animar a pare i filla.

Amb esta motivació extra, Gabriela va batre la seua millor marca personal. I en la meta tenien el premi dels besos i les abraçades de Celia, vídua d´Emilio Peris.