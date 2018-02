Santi es reivindica a força de quinzes

No és que estiguera assenyalat perquè la seua actuació no va ser tan dolenta com per a ser dilapidat. Però síacaben jugant barbaritats, la derrota és per un folgat 60-30 i qui va estar més bé discret va ser el de Finestrat, el més normal és que el públic isquera del trinquet de Vila-real dient que la corda s´havia trencat pel lloc del mitger.

Aixó va passar en la jornada inaugural de la Lliga Bankia d´escala i corda. Ahir va ser totalment diferent. Soro III i Santi es desplaçaren fins al trinquet de Benidorm on esperava l´equip local de Pere Roc II, Jesús i Carlos. I va guanyar la parella que representa a la ciutat de València per 60-40, amb el mitger com a gran protagonista.

Esta vegada sí que es va veure al Santi elèctric, ràpid i de poderosa pegada, a més ben dirigida. I el mèrit és més gran tenint en compte que el recinte de Benidorm és dels que tenen majors dimensions, la qual cosa complica la tasca d´un mitger que forma en parella perquè ha de cobrir més espais. I l´escaleter rival era un esquerrà i a més el pilotari que més juga en el recinte alacantí.

A la gran actuació de Santi cal afegir la del seu company, si bé este fet és l´habitual. Amb això, la parella va mostrar a Benidorm el seu vertader potencial: va ser un equip passador a més no poder amb capacitat per a acabar-la per poc que la situació siga propícia. El trio va complir però en el tram final va perdre eficàcia en atac. Fins al 45-40 es va mantenir ferm en l´intercanvi de colps i per moments va donar la sensació de poder ficar-se per davant. Però quan es va mullar la pólvora la parella va aprofitar per a tancar la partida i sumar els seus 3 primers punts. Amb la confrontació de Benidorm els sis equips han completat la segona de les cinc partides que tenen en la fase regular. Puchol II i Nacho, els únics invictes, encapçalen la classificació amb 6 punts. I Genovés II, Félix i Monrabal la tanquen amb zero. La resta de formacions igualen a 3 punts.

La següent partida es jugarà el dimecres en el trinquet de la localitta de Guadassuar on Puchol II i Nacho pràcticament podrien certificar la passada a la fase final. Enfront estaran Francés, Javi i Bueno, que aspiren a llevar-li el primer lloc als de Vinalesa.