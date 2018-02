La reballada atorga la primera victòria a Marrahí

La reballada va ser clau en la partida de ladisputada ahir en el. I és que tots els jocs van caure des del dau i per tant es va imposar per 25-20 l´equip que va guanyar el sorteig, el de Villanueva de Castellón de. En la contra estigué el

Tot i la superioritat dels que disposaven del traure la confrontació va ser de qualitat i els sis contendents tingueren el seu moment de protagonisme. Els restos més, per la rapidesa a la qual es va jugar, però les línies capdavanteres també obsequiaren al públic amb nombrosos colps i intercanvis de bella factura.

Els vencedors gaudiren de la regularitat que els va faltar en el dia del seu debut. Esta vegada no es van fer concessions i això s´ha traduït en dos punts més per a un total de tres, que situa als de Marrahí en tercera posició. Moltó, Tonet IV i Lorja, ara amb quatre punts, accedeixen al primer lloc de la taula. Com en la primera partida, a Xeraco demostraren que els tres afronten la competició en un moment més que òptim. Però poden millorar en l´acoblament de les línies. Hi hagué unes quantes situacions en les quals els va faltar comunicació per a deixar la pilota a aquell que la tenia més propícia.

Els dos primers jocs van caure ràpids i nets al dau. A partir d´ací va començar la batalla, que hi hagué, si bé el desenllaç sempre era el mateix: sumava qui havia pegat primer. El guió podria haver canviat amb iguals a 15. Moltó i els seus tingueren tres vegades val per a fer el joc 20 i passar al dau. Però finalment va valdre la reballada.



Satisfacció i ràbia

En el bàndol vencedor la satisfacció era màxima pel fet d´aconseguir la primera victòria, a més jugant a bon nivell. «Ha sigut una partida molt igualada. El de Xeraco és un trinquet molt ràpid i ´dauer´ i hem tingut sort perquè hem començat al dau. L´equip de Moltó és molt fort però hem donat tots la talla. Hui hem jugat més tranquils i concentrats i s´ha notat», explicava Raúl en acabar la partida.

En la formació derrotada, per contra, la sensació era de «ràbia. Teníem val al rest per a fer el joc i no l´hem pogut acabar. És de veres que traguem un punt i això és positiu, però estem en mode competitiu i tenim ganes de guanyar la partida. Per això ens quedem en la ràbia de no poder guanyar tenint-ho bo», comentava Moltó



Descans fins al divendres

La competició descansa ja fins al divendres, quan es desplaçarà fins al trinquet de Genovés on l´equip de Senyera amb Ian, Canari i Ricardet s´enfrontarà al d´Almiserà de Montaner, Sanchis i Gabi. Els dos han debutat amb victòria si bé el campió individual acumula punts, pels 2 punts dels seus rivals.