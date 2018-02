Duel en el cim en la Lliga Bankia

Duel en el cim en la, que hui es trasllada fins al trinquet de Guadassuar on l´equip de Vinalesa des´enfrontarà al de. La parella lidera la classificació i és l´únic equip que encara no coneix la derrota. El trio és segon tot i que empatat a punts amb les formacions encapçalades per. Deixant a banda la situació dels dos conjunts en la taula, la partida és de les més atractives que pot oferir la competició d´acord als mèrits realitzats pels cinc pilotaris. És més que probable que la càtedra atorgue el favoritisme a la parella en els preàmbuls de la partida. I és que en les dues aparicions anteriorshan fregat la perfecció, la qual cosa els ha permés sumar el ple de punts després de deixar als seus rivals en 30.

Com era previsible, Puchol II està sent l´ànima i el motor de l´equip. Meticulós com ningú a l´hora de preparar-se els esdeveniments més rellevants, el de Vinalesa pot felicitar als seus entrenadors perquè ha arribat a la Lliga en un moment superlatiu. Està intractable. I Nacho està sent un dels noms propis de la competició. No perquè estiga aportant més que el seu company però sí perquè està aconseguint compartir protagonisme, la qual cosa ja és un gran assoliment.

Del trio s´han vist dues cares: una bona i altra excel·lent. L´actuació més ´discreta´ va tenir lloc en l´estrena, a Petrer, on es quedaren a un joc de puntuar (60-45) contra Pere Roc II, Jesús i Carlos. En eixa partida els va faltar eixe poc de força i habilitat que decideixen els quinzes i els jocs en moments concrets. En la segona partida, esta vegada a Sueca contra Genovés II, Félix i Monrabal, tot va anar sobre rodes. El treball va estar perfectament repartit i cada línia va complir com hauria de correspondre: Francés ho va passar tot, Javi va ser una màquina de fer quinzes i Bueno tapava forats o els obria segons requerira la situació. Amb esta confrontació comença la virtual tercera jornada de la fase regular. És a dir, els equips afronten la tercera partida de les cinc que tenen programades.

Si Puchol II guanya, ja es podrà parlar d´una plaça ocupada en la fase final, si bé caldrà esperar a la confirmació matemàtica que atorgaran els resultats posteriors. Per a Francés i els seus companys és una oportunitat de distanciar-se dels perseguidors i de mantenir part del marge d´error. Una oportunitat d´afrontar la recta final amb relativa tranquil·litat o, almenys, amb menys pressió.

Els altres quatre equips completaran el tercer envit el diumenge de matí en els trinquets de Murla i Borriana. Pel que fa a la classificació, Puchol II i Nacho són líders amb 6 punts, Genovés II, Félix i Monrabal cuers amb zero i la resta de formacions empaten a 3 punts.