Està en camí de convertir-se en un dels grans esdeveniments de l´any, pel que suposa veure el trinquet de Pelayo ple i principalment pel que significa: atorgar el ressò que mereixen les jugadores, entrenadores i espectadores de la. Es tracta de la jornada lúdica, festiva i reivindicativa que es va batejar com Va de dona i que complirà la seua segona edició el dia 9 de març.

La jornada començarà a les 17.00 hores amb la inauguració de la Fira d´Entitats de la Pilota on es podrà veure el moviment cultural i esportiu que nodreix l´esport valencià.

A partir d´ací se succeiran actes com la presentació dels equips que jugaran el Circuit Femení, un concurs de tretes, l´homenatge a dues dones -no s´ha facilitat el nom- per la seua tasca de promoció de la pilota, sortejos i, el plat fort, una partida mixta en la qual participaran dos dels millors professionals.