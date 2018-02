Els canons apunten a Genovés

Vesprada de bombes a. La Lliga Bankia de raspall es trasllada hui fins al trinquet de la Costera on estan convocats alguns dels braços més poderosos de la modalitat per a completar la cinquena partida de la fase regular. L´enfrontament decidirà qui ocupa la primera posició en la taula i, per extensió, qui deixa prou encarrilada la classificació per a la fase final.

La formació de Senyera amb Ian, Canari i Ricardet ha ocupat este lloc des que va debutar i fins al dilluns passat, quan Moltó, Tonet IV i Lorja es van fer amb ell en sumar un punt contra Marrahí, Seve i Raúl. En la seua estrena, el campió individual i els seus companys van ser un vendaval que va arrasar amb tot el que es va trobar pel camí. Es tracta de l´equip que millor imatge ha oferit en la primera partida. Hui es podrà comprovar si va ser flor d´un dia o si vertaderament són tres ferms candidats al títol.

L´equip d´Almiserà de Montaner, Sanchis i Gabi va patir i molt per a imposar-se en el seu debut al trio de Marrahí. Però, superar als de Villanueva de Castellón, encara que fóra en partida ´dauera´ i beneficiats per la reballada, és una dada a tenir molt en compte. És probable que els restos tinguen bona part del protagonisme.

No en va es tracta de dues de les tretes més fortes del panorama professional i el de Genovés no és dels recintes més grans, amb la qual cosa poden incidir més en el desenvolupament del joc. I del rest al dau caldrà remar, a més sabent que la proximitat de la tela dificulta encarar-se a la galeria.

Però, tot i l´explosivitat dels de darrere, els seus companys deixaren clar en les partides precedents que les victòries van ser cosa de tres. I és que si no s´aconsegueix el quinze de pacte, Ricardet i Gabi han d´estar llestos per a acabar-la, com ho van estar. I tant Canari com Sanchis van ser una muralla més del trinquet.