Ian suma de tres en tres

La magnífica actuació en el debut va ser una mostra del potencial de l´equip de Senyera d´i la victòria d´ahir la confirmació del fet que es tracta un conjunt amb moltes possibilitats de proclamar-se campió de la

La competició va visitar el trinquet de Genovés on el campió individual i els seus companys superaren a la formació d´Almiserà de Montaner, Sanchis i Gabi per 25-15. Ian va tornar a demostrar que continua sent el rest més decisiu. Però el que vertaderament converteix al trio en perillós per als rivals i en aspirant al títol és que les tres línies aporten quasi per igual.

Canari va parar el que no està escrit, sobretot tretes criminals de Montaner i segones jugades de Sanchis amb efecte i colpejades d´esquerra. Comptar amb un baluard així és una garantia i més encara si fa quinzes, com també els va fer Ricardet. La velocitat a la qual va viatjar ahir la pilota va impedir que el punter entrara més en joc però quan la va tenir bona la va acabar.

Els derrotats estigueren pràcticament al nivell dels seus rivals però perdonaren i ho pagaren. Al dau dominaren tant com els rojos llevant d´un joc, el clau de la partida: amb iguals a 10 tingueren val en set ocasions i finalment van sumar Ian i els seus des del rest en el segon val.



Hui a Bellreguard

La competició es trasllada hui fins a Bellreguard on el conjunt de Genovés de Sergio, Coeter II i Néstor s´enfrontarà al de la Llosa de Ranes amb Guadi, Brisca i Miravalles. Els dos han debutat amb derrota i són els únics que encara no han puntuat.

L´estrena dels dos trios va tenir certes similituds. En primer lloc, s´enfrontaren a sengles formacions que van fregar la perfecció, les liderades per Moltó i Ian respectivament. I els dos van acusar la manca d´eficàcia en atac. Batallaren i restaren mil pilotes, moltes d´elles de quinze segur, però no concretaren d´acord a les seues possibilitats.

Seguint amb la dinàmica dels últims tres dissabtes, el trinquet de Bellreguard no obrirà la sessió de hui amb una prèvia de juvenils sinó amb altra confrontació de professionals. Es tracta d´una iniciativa dels gestors del recinte, la família El Zurdo, per a convertir la jornada en més estel·lar encara. L´afluència de públic està sent major.