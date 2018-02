Sergio contagia el bon joc a Coeter II i Néstor

La d´ahir a Bellreguard no era una partida d´urgències però sí de ganes de revertir el discret començament en lai es va notar en el rendiment dels dos equips, que oferien un bon espectacle i una intensa batalla. La victòria va ser per a la formació de Genovés de

La igualtat va marcar la partida així com les constants anades i tornades de la vaqueta. Els quinzes van caure indistintament des del rest i el dau i en bona part dels jocs els dos equips tingueren val.

Tot i que es van haver de treballar de valent la consecució dels dos primers jocs, Guadi i els seus companys van fer que el públic pensara que la partida seria blava. El rest trea amb potència i col·locació mentre que Brisca i Miravalles acompanyaven en la restada i les rematades.

A continuació es van estrenar els rojos gràcies a tres volees, una per línia, que van deixar el parcial en val-net. Els rivals aconseguiren posar la incertesa en sumar dos quinzes però els de Genovés acabaren sumat. Havia començat la remuntada.

A partir d´ací va emergir la figura de Sergio, que fins a la conclusió de la confrontació va estar incommensurable. Al dau traent de diferents maneres però sempre amb eficàcia i des de qualsevol posició jugant la pilota d´aire per a aconseguir el quinze directe o generar rematades per als companys, que es contagiaren del seu bon joc.



Classificació

Amb la disputa de la confrontació d´ahir cada equip ha completat la segona partida de les cinc que tenen programades en la fase regular.

La primera posició en la classificació és per a Ian, Canari i Ricardet, que amb 6 punts són els únics que encara no coneixen la derrota. Amb 4 punts, la segona plaça és per a Moltó, Tonet IV i Lorja, que han perdut un envit i han guanyat l´altre però han sumat en els dos.

El trio de Sergio puja fins a la tercera posició gràcies als 3 punts aconseguits ahir mentre Montaner, Sanchis i Gabi són ara quarts amb 2 punts. La posició de cuer continua sent per a Guadi i els seus companys, que són els únics que encara mantenen el caseller a zero.