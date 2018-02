Cap de cartell en el Trofeu SUPER

no tornarà a jugar una partida de la Lliga fins al dimarts de la setmana que ve. Però el pròxim dissabte ha estat requerit per a la disputa d´una nova edició del, que com és tradició tindrà lloc en la catedral, el trinquet Pelayo.

El trofeu es completa a partida única, això sí amb un bon nombre dels millors professionals del moment. És el dia de l´any en el qual este diari agraeix en l´hàbitat natural de la família de la pilota la seua fidelitat. Ser obsequiats amb paraules com les de Genovés II és un motiu més per a continuar treballant: «Com a pilotari estic agraït SUPER perquè, des que va aparéixer, sempre ha parlat de pilota. Ja són molts anys els que porta a la vora de la pilota i trobe que fa una tasca boníssima», comenta.

Per a l´ocasió formarà equip amb Santi de Finestrat i Carlos i en la contra tindrà al campió individual, Soro III, que jugarà amb Raúl. Hi ha qualitat i potència a parts iguals. «Com a participant del trofeu estic encantat. El que més m'agrada és jugar i si són partides especials com la d'este dissabte, més encara. Crec que és un cartell que farà que el públic s'ho passe bé. Pot ser una gran vesprada de pilota», afig.