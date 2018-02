A Genovés II li canvia el semblant

li ha canviat el semblant. El tres vegades campió de laafrontava la present edició amb la intenció de divertir-se jugant ara que els problemes físics i d´índole personal estaven oblidats. Però no ho estava aconseguint. De fet, fins al passat diumenge el seu equip era l´únic que encara mantenia el zero en el caseller i les sensacions estaven lluny de ser bones.

Tocava reaccionar o començar a mirar a la resta dels participants des de baix i amb les opcions de continuar bastant reduïdes. Ja no dependrien de les seues victòries sinó també de tercers resultats. Però les possibilitats continuen intactes després de superar a Pere Roc II, Jesús i Carlos, «a més fent una molt bona partida. Estàvem molt mentalitzats que havíem de guanyar i la manera de fer-ho era gaudir i jugar com un equip», assenyala.

La formació ha detectat el problema i sembla que l´ha solucionat. «En les partides anteriors no ens hem acoblat. Dependent de les característiques dels pilotaris no sempre és fàcil jugar en trio. Nosaltres som tres bons músics però com a banda ens costava tocar bé. Però pareix que hem trobat el fil i afrontem les partides que ens queden amb la màxima il·lusió», explica.

El canvi ha vingut propiciat per dir-se les coses a la cara, anteposant el ben comú al particular. «Hem parlat per a solucionar la situació. Félix i jo ens coneguem de tota la vida i hem exposat les nostres impressions pel benefici de l'equip. La gran conclusió a la qual hem arribat és que devem gaudir jugant. Som pilotaris molt particulars que tinguem una manera de fer diferent de la de la majoria. Però gràcies a la confiança que hi ha entre nosaltres hem sabut corregir i a Murla es va notar, no solament per la victòria sinó per la manera de jugar», diu.

L´equip continua cuer però igualat a punts amb el tercer. I és que llevant de Puchol II i Nacho, que s´han escapat en la taula, la resta de formacions estan en un puny. «Pareix que la classificació estarà en 6 o 7 punts. Ara som quatre equips empatats a 3 i cada punt es pagarà molt car. A nosaltres ens queda un camí complicat però tenim el bon sabor de boca que ens ha deixat guanyar a un trio tan complicat», comenta.

La classificació implicarà obtenir bons resultats contra Soro III i Santi primer i contra Puchol II i Nacho en última instància. Tal vegada no caldria guanyar les dues partides però millor evitar sorpreses. «Són equips molt forts però nosaltres pensem en nosaltres. Si juguem a gust, estic convençut que podem guanyar. I si perdem, serà disfrutant, que és l'important. Però tenim confiança. Ens dóna igual que davant hi haja un que vint-i-un. El que volem és que el nostre equip jugue bé. Eixa és la prioritat, nosaltres. Si ho aconseguim, podem fer front a qualsevol», conclou.