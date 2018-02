Vicent Marzà inaugura el nou curs de Pilota a l´Escola

El, acompanyat pel director general d´Esport, Josep Miquel Moya, ha assistit al CEIP Pare Català de València a la jornada d´obertura del programa ´Pilota a l´Escola 2017-2018´.

A aquesta sessió d´obertura també han assistit els jugadors de raspall Ricardet, Moro i Moncho; el jugador d´escala i corda Fageca; l´exjugador d´escala i corda i guanyador d´11 títols individuals, Álvaro; els tècnics Juanba i Enric, a més del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

El programa "Pilota a l´Escola" té com a finalitat introduir el joc de pilota als centres educatius, ensenyar a l´alumnat l´esport dels valencians, així com transmetre al professorat les possibilitats educatives, socials i culturals de la pilota valenciana.



Vicent Marzà ha declarat que «incorporem ´Pilota a l´Escola´ a Secundària i a més dupliquem la participació d´escoles en tres anys. Aquest programa reuneix esport, cultura i educació en un mateix programa. Dóna a conéixer a l´alumnat un esport que està en el nostre ADN cultural i fomenta valors per a treballar amb el nostre alumnat des del punt de vista educatiu, amb sessions pràctiques impartides per pilotaris. Així donem a conéixer la pilota valenciana, tot el que la rodeja i hi sumem aficionats joves».

S´ha passat dels 11.925 alumnes de 265 centres del curs 2014-2015 als més de 18.500 alumnes només de Primària que participaran aquest curs de 445 escoles. Sense comptar l´alumnat de Secundària que s´incorpora per primera vegada enguany al programa per mitjà de la participació d´un centenar d´instituts.

Així mateix, per a aquesta edició del programa ´Pilota a l´Escola 2017-2018´, Esport ha ampliat el pressupost a 150.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 30 % respecte a l´edició de l´any passat. Cal recordar que en el curs 14-15 i en el 15-16 el pressupost va ser de 95.000 euros.



Inici de les sessions en escoles

El programa en Primària que hui s´inicia es durà a terme per tot el territori fins al pròxim mes d´abril. Així mateix, les jornades de clausura d´aquesta edició tindran lloc a Benidorm el 3 de maig, a Castelló de la Plana el 7 de maig, a Càlig el 9 de maig, a Daia Nova l´11 de maig, a Canals el 14 de maig, a Piles el 16 de maig i, finalment, a Massalfassar el 18 de maig.

La principal novetat d´aquesta edició és l´extensió del programa a l´etapa de Secundària, per mitjà de l´organització d´una competició de raspall en primer de l´ESO que tindrà lloc els mesos de maig i abril. Els centres interessats hauran de fer la inscripció en la web del programa. S´estima que participaran, almenys, un centenar de centres en aquesta primera edició del programa en aquesta etapa educativa.

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase interna en què dos centres pròxims competeixen entre ells en un sistema d´anada i tornada. Cada una d´aquestes jornades l´organitzarà un d´aquests dos centres. Posteriorment, hi haurà una fase intercomarcal, que tindrà lloc del 25 d´abril a l´11 de maig, i en la que participaran els equips dels centres guanyadors de la fase anterior, i el 24 de maig tindrà lloc la fase final. Cal recordar que el passat mes de desembre la Conselleria va posar en marxa un nou portal web del programa ´Pilota a l´Escola´. Aquest nou portal ofereix informació detallada del programa, així com un formulari d´inscripció, enllaços d´interés i un espai per als docents, a més d´un vocabulari de pilota valenciana.

El President de la Federació, ha manifestat que ´Pilota a l´Escola´també ha ajudat a incorporar a la dona dins aquest esport, en l´actulitat hi han moltíssimes gràcies al programa.Hem sumat també la col.laboració inestimable de la Fundación Trinidad Alfonso».