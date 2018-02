"Gràcies a SUPER pel regal de demà a Pelayo"

S´acosta el regal anual d´este diari als lectors de la pilota, el, que demà enfrontarà a. Per a calfar motors, ahir tinguérem el primer cara a cara entre els líders dels equips, els escaleters, que visitaren la nostra redacció.

Demà seran rivals a mort però ahir demostraren la cavallerositat de la pilota. El respecte i l´admiració és mútua. I sincera. El de Massamagrell assegura que és un honor mesurar les seues forces contra Genovés II «pel que és per al nostre esport, pel carisma que té i perquè tècnicament és del millor que es pot veure. Jose ha oferit a la pilota actuacions memorables», comenta.

Per al de Genovés, la millor manera de descriure al contrari i les seues virtuts és recordar la seua impressionant trajectòria. «Porta molts anys guanyant-ho tot, però sobretot estant, la qual cosa demostra la seua categoria. No hi ha partida fàcil contra ell», diu.

Com és norma, el cartell es configura amb les figures més destacades del moment. I si bé mai es pot estar segur que serà la ´partida del segle´, les impressions dels protagonistes conviden a ser optimistes. «Pelayo s'ha convertit en un trinquet prou pesat però la pilota es veu bé, bota bé, sempre fa el que toca i això afavoreix que es vegen grans partides. Amb l'afegit que és la catedral, el lloc on està i els pilotaris que hi participaran, crec que serà una bona vesprada de pilota» explica Genovés II.

Eixa és la idea, que el públic gaudisca. El que no esperàvem és que el nostre regal tinguera un retorn tan especial: «Digueu que voleu agrair la fidelitat dels lectors. Doncs nosaltres intentarem que la partida també siga un regal a Superdeporte per la fidelitat que té amb el món professional», assenyala Soro III.

Paraules com les de Soro III omplin d´orgull. I saber que les planes d´este diari tenen un lloc en casa del més gran, també. «Ma mare sempre ha guardat tot el que ix meu en la premsa i els retalls que hi ha de SUPER són moltíssims. És el diari esportiu valencià per excel·lència i, com a enamorat que sóc de la pilota, és d´agrair que sempre haja tingut presència, des del seu inici». Gràcies a tu, Genovés II. Als dos.