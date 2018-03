Ian, Canari i Ricardet guanyen la final

Esta vegada sí, s'han complit els pronòstics. L'equip de Senyera de Ian, Canari i Ricardet s'ha proclamat campió de la Lliga Bankia de raspall - Trofeu Diputació de València en superar en la final a la formació de Barxeta de Moltó, Tonet IV i Lorja. La partida, disputada este diumenge en el trinquet de Bellreguard, s'ha resolt pel resultat de 25-5.

Els tres primers jocs han resultat una batalla sense caserna. Ian i Moltó portaven el pes i eren els primers que pegaven, a més molt fort, però les línies capdavanteres entraven en joc tant per a restar com per a acabar el quinze. La final no tenia amo i els jocs queien després de diversos vals a un costat i l'altre.

A partir del 10-5, però, la final a anat fent-se roja, cada vegada més. Ian castigava amb més intensitat amb la treta mentre que Canari i Ricardet aportaven molt més en el joc que els seus homòlegs Tonet IV i Lorja. A més de línia per línia, els de Senyera també eren més efectius en el conjunt, per la millor manera de distribuir-se la feina.