Santi de Silla està ja quasi a punt de reaparéixer

La modalitat d´escala i corda està a punt de recuperar a uns dels seus escaleters, Santi de Silla, que hui rep l´alta mèdica de la lesió en el dit cor que es va produir el passat 12 de desembre.

El pilotari ja ha completat un parell d´entrenaments en el trinquet i les sensacions han sigut totalment satisfactòries. «En el dit no hi ha cap dolor», explica Santi. Això, sí el braç ha acusat la inactivitat. «Solament hi ha un poc de molèstia en colpejar de bot de braç, però és perquè he perdut l'hàbit. Amb uns quants entrenaments més es tornarà a acostumar-se», afegeix.

És per això que el jugador considera que podria reaparéixer en un termini de set a deu dies, depenent de les proves que realitze en el trinquet. «Només veja que puc descarregar-me del tot, demanaré que em posen a jugar. Simplement cal polir este detall. El dit està perfecte i físicament estic millor que abans perquè durant tot este temps no he parat de preparar-me per a arribar fort a la reaparició», comenta.



Moltó, OK

Qui ja no ha d´esperar més per a tornar als trinquets és Moltó, que ahir va ser sotmés a una ecografia, que va revelar que el trencament de l´abductor és història. «Solament queda un xicotet hematoma, però el múscul està unit. Demà -per hui- trotaré un poc per a enfortir la zona, però la veritat és que no tinc cap molèstia i em trobe bé per a jugar», comenta el jugador.

Els metges han donat la seua conformitat perquè la reaparició siga imminent, concretament demà a la Llosa de Ranes on formarà parella amb Seve per a enfrontar-se a Marrahí i Tonet II.