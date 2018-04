Els aspirants a figura encaren el tram decisiu

Comença a pujar la temperatura en les competicions dels aspirants a figura, que han arribat a l´equador de les seues fases regulars, que es tancaran a principis de maig.

En la Lliga Dos, el torneig dels pilotaris que estan a un pas del món professional, s´acaba de superar en una partida la meitat de la ronda en curs. De moment hi ha un equip especialment destacat, el de David, Guillermo i Álex, que ixen a victòria per aparició i són líders en solitari amb 8 punts.

La lluita per entrar en les semifinals ve a continuació. Martí I, Álex Alandes i Nando ocupen la segona posició amb 4 punts mentre que Jesús, Rafa i Edu són tercers amb 3. Amb una partida menys, Julio, Javi Font i Pablo Salvador són quarts amb 2 punts. I tancant la classificació amb 1 punt es troben Carlos Gil, Álex Olivas i Adrià, però este trio ha jugat dues confrontacions menys que els tres primers de la taula.

La pròxima partida es jugarà el dimecres vinent a Vila-real on s´enfrontaran els equips encapçalats per Carlos i Jesús.

La Lliga Promeses està en la meitat exacta de la fase. Andrés, Santacreu i Isaac són líders amb 5 punts, pels 3 punts d´Álex, Hilari i Álex d´Onda i de Jesús, Edu i L. Miguel, si bé els primers han completat una confrontació menys. Jordi, Javi i Sáez són quarts amb 2 punts a falta de dos encontres per a tancar la ronda mentre que Yago, Natxo i Lluís tanquen la taula, també amb 2 punts, però amb tres partides més per davant.

La pròxima parada serà el trinquet de Sueca on demà mesuraran les seues forces els equips liderats per Andrés i Álex.