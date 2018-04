Lluís Vives ´beneeix´ la final del Trofeu Universitat

Els valencians podem estar orgullosos de tindre a una de les figures més rellevants de l'humanisme i la filosofia del Renaixement, Lluís Vives. En la Universitat de València ho estan perquè va ser alumne d'esta entitat docent. I hi ha un altre col·lectiu, el de la pilota, que considera a la figura de Vives com pròpia, per l'exquisit tractament que fa de l'esport del seu poble en la seua obra 'Diàlegs'.

El Trofeu Universitat de València acabarà el dissabte a Pelayo i ahir va tindre lloc al Centre Cultural La Nau la tradicional presentació de la final. I dins de la tradició, una altra, la de 'rebre la benedicció' de l'humanista i al mateix temps honrar la seua memòria, posant al costat de la seua estàtua, que presideix el claustre central de l'edifici.

Puchol II i Jesús van ser els representants de cada bàndol aspirant al títol. No hi ha pronòstic. Els dos equips arriben com un tir, com han demostrat en les semifinals, que superaren amb autoritat pel mateix resultat de 60-40.

El rest va alabar als components del trio i el mitger va fer el propi amb la parella. Al de Vinalesa li motiva enfrontar-se als campions de la Lliga i guanyar una cita que assenyala com «especial». Està segur que la victòria serà tasca complicada, però no amaga que confia plenament en les seues possibilitats. I en les d'Héctor. «Em complemente molt bé en ell. Ell em tapa els meus errors i jo els seus», comenta.

El pilotari de Silla, per la seua banda, vol perllongar el seu excel·lent moment, que també ho és dels seus companys Pere Roc II i Carlos. Malgrat que és un dels més veterans de la nòmina professional, ha trobat la fórmula per a mantenir-se en el més alt. «Intente traure qualitats que abans no tenia i que adquireixes amb el pas dels anys», explica.



Compromís

La presentació va estar presidida pel vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño, que va subratllar el compromís de la institució amb la pilota. A més va recordar la seua presència en l'àmbit acadèmic mitjançant la Càtedra de Pilota, la publicació de recerques i catàlegs i l'organització d'activitats a través del Servei d'Educació Física i Esports. També va assenyalar que amb la nova rectora, Mavi Mestre, la col·laboració està garantida, «almenys durant els pròxims quatre anys».

Altra de les autoritats que van participar en l'acte va ser el director del Servei d'Educació Física i Esports, José Campos, qui va destacar el treball de promoció de la pilota dins i fora de l'àmbit universitari. I junt amb els amfitrions va estar el president de la Fundació per la Pilota, Josep Maria Soriano, que va agrair la implicació de la Universitat «en un òrgan de convergència de tots els sectors de la pilota creat per a ajudar als professionals».